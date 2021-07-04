Металлург продлил контракты с пятью игроками

В это межсезонье «Металлург» продлил контракты с пятью футболистами, у которых 30 июня истек срок действия предыдущих соглашений.

Защитник Максим Воробей, полузащитники Игорь Загоруйко и Евгений Коваленко, а также нападающие Владислав Борисенко и Богдан Могильный продолжат играть за команду в следующем сезоне.

По итогам минувшего чемпионата Второй лиги «Металлург» занял 3-е место, уступив в борьбе за повышение в классе «Металлу» и «Кривбассу».