Металлург продлил контракты с пятью игроками

Запорожцы предпримут вторую попытку вернуться в Первую лигу

  • 04.07.2021 20:39
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Металлург продлил контракты с пятью игроками
© ФК Металлург Запорожье

В это межсезонье «Металлург» продлил контракты с пятью футболистами, у которых 30 июня истек срок действия предыдущих соглашений.

Защитник Максим Воробей, полузащитники Игорь Загоруйко и Евгений Коваленко, а также нападающие Владислав Борисенко и Богдан Могильный продолжат играть за команду в следующем сезоне.

По итогам минувшего чемпионата Второй лиги «Металлург» занял 3-е место, уступив в борьбе за повышение в классе «Металлу» и «Кривбассу».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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