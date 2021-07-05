Гарет САУТГЕЙТ: «Полуфинала недостаточно, чтобы удовлетворить нас»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о задачах команды на решающую стадию Евро-2020.

Напомним, в полуфинале англичане сыграют с командой Дании.

«У нас было два матча с Данией осенью. Я знал, насколько они хороши раньше, и они снова доказали это на Евро.

Мы уже справились со столькими неприятностями, преодолели столько барьеров. Я чувствую, что эти игроки воспринимают все это лишь как очередной вызов.

Теперь мы вышли в полуфинал, но этого недостаточно, чтобы удовлетворить эту команду. Это хороший знак. Мы готовы сделать следующий шаг – игроки воодушевлены этим вызовом.

Конечно, некоторые игры проходят очень специфически, мы видели это в других матчах. Но ребята будут готовы. У нас есть парни, бравшие трофеи, они знают, каково это. От этого у них прибавилось уверенности», - сказал Саутгейт.

Полуфинал Англия — Дания пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в четвертьфинале сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.