Сборная Украины U-14 заняла шестое место в рамках Летнего кубка Европы

Сборная Украины по теннису U-14 завершила выступление в рамках Летнего кубка Европы.



После поражения в четвертьфинале украинки провели два матча в плей-офф за 5-8 место. В первой встрече были обыграны представительницы Испании, во второй – был зафиксирован проигрыш команде Беларуси.



Шестое место в финальной части Летнего кубка Европы позволит нашей команде выступить в Кубке мира среди сборных до 14 лет. Соревнования состоятся 2-7 августа в чешском городе Простеёв.