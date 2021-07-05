Сборная Украины U-14 заняла шестое место в рамках Летнего кубка Европы

Сборная Украины по теннису U-14 завершила выступление в рамках Летнего кубка Европы.
После поражения в четвертьфинале украинки провели два матча в плей-офф за 5-8 место. В первой встрече были обыграны представительницы Испании, во второй – был зафиксирован проигрыш команде Беларуси.
Шестое место в финальной части Летнего кубка Европы позволит нашей команде выступить в Кубке мира среди сборных до 14 лет. Соревнования состоятся 2-7 августа в чешском городе Простеёв.
Источник — Большой теннис Украины
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