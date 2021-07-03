Сборная Украины U-14 проиграла в четвертьфинале Летнего кубка Европы

В пятницу в итальянском Сан-Ремо стартовала финальная часть Кубка Европы среди теннисисток до 14 лет.



Украинки, которые получили второй номер посева, уступили команде Болгарии. София Михайлец проиграла Росице Денчевой в трёх сетах - 7:5, 0:6, 0:6, но Елизавета Котляр сравняла счет, обыграв Йоану Константинову - 7:6(1), 6:2. В парной встрече Котляр и Михайлец потерпели поражение от Денчевой и Константиновой: 0:6, 1:6.



Дальше украинская команда сыграет в матчах плей-офф за 5-8 место. В полуфинале наши теннисистки встретятся с Испанией, которые были посеяны под четвертым номером.



У нас остаются шансы попасть на чемпионат мира. Для этого нужно занять пятое место в общем зачете.