Сборная Украины U-14 проиграла в четвертьфинале Летнего кубка Европы

Команда сохраняет шанс попасть на чемпионат мира

  • 03.07.2021 08:15
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Сборная Украины U-14 проиграла в четвертьфинале Летнего кубка Европы
© ФТУ

В пятницу в итальянском Сан-Ремо стартовала финальная часть Кубка Европы среди теннисисток до 14 лет.
 
Украинки, которые получили второй номер посева, уступили команде Болгарии. София Михайлец проиграла Росице Денчевой в трёх сетах - 7:5, 0:6, 0:6, но Елизавета Котляр сравняла счет, обыграв Йоану Константинову - 7:6(1), 6:2. В парной встрече Котляр и Михайлец потерпели поражение от Денчевой и Константиновой: 0:6, 1:6.
 
Дальше украинская команда сыграет в матчах плей-офф за 5-8 место. В полуфинале наши теннисистки встретятся с Испанией, которые были посеяны под четвертым номером.
 
У нас остаются шансы попасть на чемпионат мира. Для этого нужно занять пятое место в общем зачете.

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Источник — Большой теннис Украины

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