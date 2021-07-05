Владимир КЛИЧКО: «Горжусь Украиной. Мы можем пройти еще дальше»

Легендарный боксер Владимир Кличко опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о поражении Украины от Англии (0:4) на Евро-2020.

«Поздравляем Англию с отлично сыгранной игрой! Матч пошел не в том направлении, в котором я хотел, но это спорт. Я был проигравшим в своем спорте, как вы все знаете, особенно вы, английские болельщики. Дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее, мы все любим возвращение, не так ли?!

Я также очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показывая, что мы можем бороться. Не сомневаюсь, мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя», — написал Кличко в Instagram.