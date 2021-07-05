Владимир КЛИЧКО: «Горжусь Украиной. Мы можем пройти еще дальше»

Бывший чемпион мира по боксу записал обращение болельщикам

  • 05.07.2021 08:18
  • 827 просмотров
  • 3 комментария
Владимир КЛИЧКО: «Горжусь Украиной. Мы можем пройти еще дальше»
© instagram.com/klitschko/

Легендарный боксер Владимир Кличко опубликовал пост в Instagram, в котором высказался о поражении Украины от Англии (0:4) на Евро-2020.

«Поздравляем Англию с отлично сыгранной игрой! Матч пошел не в том направлении, в котором я хотел, но это спорт. Я был проигравшим в своем спорте, как вы все знаете, особенно вы, английские болельщики. Дело не в поражении, а в том, чтобы отдать все и вернуться еще сильнее, мы все любим возвращение, не так ли?!

Я также очень горжусь украинской командой, нам нужно высоко держать голову, так как мы далеко прошли в этом турнире, показывая, что мы можем бороться. Не сомневаюсь, мы можем пойти еще дальше. Наблюдайте за нами. Продолжайте болеть, и однажды, возможно, я даже снова услышу, как вы приветствуете мое имя», — написал Кличко в Instagram.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bolela11111
    online
      bolela11111, 05.07.2021 09:34
    0
    Владимир порвал. Круто.
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    Elblanko
    online
      Elblanko, 05.07.2021 09:13
    -3
    Українець в футболці української збірної нахвалює Англію англійською мовою. Йоу народ, хто там в інстаграмі є, пошліть його нах...й.
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    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 05.07.2021 08:57
    0
    Возвращение очень скоро
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    bolela11111
    online
      bolela11111, 05.07.2021 09:34
    0
    Владимир порвал. Круто.
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    romanchik.8402
    online
      romanchik.8402, 05.07.2021 08:57
    0
    Возвращение очень скоро
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