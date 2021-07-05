Джейдон САНЧО: «После победы над Украиной было трудно уснуть»

Вингер сборной Англии доволен выходом в полуфинал Евро-2020

  • 05.07.2021 07:24
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Джейдон САНЧО: «После победы над Украиной было трудно уснуть»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Англии Джейдон Санчо поделился эмоциями после победы над Украиной (4:0) в четвертьфинале Евро-2020

«Было трудно заснуть. Это отличное ощущение, ребята до сих пор кайфуют. Счастлив быть частью этого. Все на седьмом небе от счастья, потому что мы знаем, как много это значит для фанатов. Когда мы ехали в автобусе на стадион, их было множество. Я считаю себя счастливчиком, ведь представлять Англию на крупном турнире — это просто мечта. Я благодарен за каждую возможность, которую получаю», - сказал Санчо.

В полуфинале Англия сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля.

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Источник — Футбольная ассоциация Англии

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