ЭСЕОЛА: «Ворскла проявила настойчивость, чтобы осуществить трансфер»

30-летний украинский нападающий Адеринсола Эсеола прокомментировал переход в полтавскую «Ворсклу».

«Я несказанно счастлив. Уверен, каждый футболист стремится играть в хорошем клубе своей страны. Те, кто играл за рубежом, особенно на далеком расстоянии от дома, меня поймут. Мне приятно, что футбольный клуб «Ворскла» обратил на меня внимание, поверил в мои силы. Буду делать все, чтобы принести клубу как можно больше пользы. Я довольно давно не играл, поэтому сейчас хочу вернуться на поле и демонстрировать качественный футбол.

Можно сказать, что переговоры были достаточно сложными. Здесь надо большую порцию комплиментов сказать в адрес «Ворсклы», которая проявила незаурядную настойчивость, чтобы осуществить этот трансфер. Когда руководители клуба борются за игрока, для меня это наиболее очевидное признание и дополнительный стимул отблагодарить своей игрой. Это действительно европейский футбольный подход к организации дела», - сказал Эсеола.