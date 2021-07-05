Днепр-1 может подписать двух игроков Десны и румынского вратаря

«Днепр-1» может подписать двух игроков черниговской «Десны» и румынского вратаря.

Из «Десны», которая испытывает финансовые трудности, клуб может подписать вратаря Евгения Паста и полузащитника Алексея Гуцуляка.

Кроме того, может перейти в «Днепр-1» 25-летний румынский голкипер Валентин Кожокару.

Напомним, ранее четыре игрока покинули «Днепр-1».