ОФИЦИАЛЬНО. Четыре игрока покинули Днепр-1

«Днепр-1» объявил об уходе из команды четырех игроков.
Команду покинули вратарь Заури Махарадзе, а также защитники Дуглас, Александр Сафронов и Лукас Тейлор.
Кроме того, в аренду «Кривбассу» отдали вратаря Богдана Сарнавского.
Ранее клуб подписал Валерия Лучкевича, Невена Джурасека и Назария Русина.
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Источник — СК Днепр-1
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