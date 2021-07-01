ОФИЦИАЛЬНО. Четыре игрока покинули Днепр-1

Дуглас, Тейлор, Сафронов и Махарадзе ушли свободными агентами

  • 01.07.2021 14:27
  • 2968 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Четыре игрока покинули Днепр-1
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» объявил об уходе из команды четырех игроков.

Команду покинули вратарь Заури Махарадзе, а также защитники Дуглас, Александр Сафронов и Лукас Тейлор.

Кроме того, в аренду «Кривбассу» отдали вратаря Богдана Сарнавского.

Ранее клуб подписал Валерия Лучкевича, Невена Джурасека и Назария Русина.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Aleks04
    online
      Aleks04, 01.07.2021 14:52
    0
    BaZia, 01.07.2021 14:36
    Лукас Тейлор и Дуглас могли б усилить не один клуб УПЛ
    Усилить могли бы. Но вот осилить зарплату? Не совсем.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.07.2021 14:36
    +1
    Лукас Тейлор и Дуглас могли б усилить не один клуб УПЛ
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.07.2021 14:36
    +1
    Лукас Тейлор и Дуглас могли б усилить не один клуб УПЛ
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 01.07.2021 14:52
    0
    BaZia, 01.07.2021 14:36
    Лукас Тейлор и Дуглас могли б усилить не один клуб УПЛ
    Усилить могли бы. Но вот осилить зарплату? Не совсем.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности