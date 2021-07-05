Агробизнес подписал экс-игрока Металлиста 1925 и Руха

Волочиский «Агробизнес» подписал экс-игрока харьковского «Металлиста 1925» и львовского «Руха» Олега Синицу.
Последним клубом 25-летнего полузащитника был латвийский «Вентспилс», за который он провел 12 матчей в чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Агробизнес» сыграет с клубами из УПЛ.
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Источник — ФК Агробизнес
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