Агробизнес сыграет с клубами из УПЛ

2 июля «Агробизнес», представляющий Первую лигу, проведет очередной контрольный матч — с винницкой «Нивой». После этого спарринга главный тренер Александр Чижевский определится с потенциальными новичками, которые сейчас находятся на просмотре.

Пока же летний новобранец один — защитник Даниил Карась, ранее выступавший за «Минай».

Покинули «Агробизнес» Сергей Косовский, Евгений Немтинов, Артем Дудик, Сергей Шаповал, Иван Глывый и Артем Ярмоленко.

Начал тренироваться по индивидуальной программе после серьезной травмы нападающий Сергей Петров.

Также запланированы контрольные поединки с «Вересом», «Эпицентром», тернопольской «Нивой» и «Рухом».