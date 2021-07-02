Агробизнес сыграет с клубами из УПЛ

Команда Первой лиги активно готовится к новому сезону

  • 02.07.2021 12:29
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Агробизнес сыграет с клубами из УПЛ
© ФК Агробизнес

2 июля «Агробизнес», представляющий Первую лигу, проведет очередной контрольный матч — с винницкой «Нивой». После этого спарринга главный тренер Александр Чижевский определится с потенциальными новичками, которые сейчас находятся на просмотре.

Пока же летний новобранец один — защитник Даниил Карась, ранее выступавший за «Минай».

Покинули «Агробизнес» Сергей Косовский, Евгений Немтинов, Артем Дудик, Сергей Шаповал, Иван Глывый и Артем Ярмоленко.

Начал тренироваться по индивидуальной программе после серьезной травмы нападающий Сергей Петров.

Также запланированы контрольные поединки с «Вересом», «Эпицентром», тернопольской «Нивой» и «Рухом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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