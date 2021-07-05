Бывший хавбек Николаева готовится к сезону с Горняком-Спорт

Игорь Жабченко продолжает поиск игроков для усиления команды

  • 05.07.2021 01:19
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Бывший хавбек Николаева готовится к сезону с Горняком-Спорт
© ФК Николаев

Еще одним новичком «Горняка-Спорт» в это межсезонье может стать атакующий полузащитник Руслан Паламар.

Предыдущим клубом 27-летнего футболиста был «Николаев». В прошлом сезоне Первой лиги Паламар провел 28 матчей и забил 5 мячей. Прежде воспитанник одесского футбола поиграл за «Черноморец», «Жемчужину» и «Балканы».

«Горняк-Спорт» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 9-е место. «Николаев» финишировал четвертым, но следующий сезон, скорее всего, начнет во Второй лиге: руководство клуба оповестило ПФЛ о желании понизиться в классе из-за проблем с финансированием.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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