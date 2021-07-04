ФОТО. Наше путешествие закончилось. Ярмоленко трогательно попрощался с Евро

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился в соцсети Instagram впечатлениями от игры за национальную команду и попрощался с Евро-2020:
«Наше путешествие на Евро закончилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции. Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее».
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Источник — Instagram
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Но ты на правах старшего можешь уже и дядьку на поле включать. Приводити молодых в чувство.
И осенью вспомните за Катар. Нужно поехать и подарить нам эмоции еще раз.
Но ты на правах старшего можешь уже и дядьку на поле включать. Приводити молодых в чувство.
И осенью вспомните за Катар. Нужно поехать и подарить нам эмоции еще раз.
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