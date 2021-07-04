ФОТО. Наше путешествие закончилось. Ярмоленко трогательно попрощался с Евро

Капитан сборной Украины поделился впечатлениями в соцсети Instagram

  • 04.07.2021 23:37
  • 1897 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Наше путешествие закончилось. Ярмоленко трогательно попрощался с Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился в соцсети Instagram впечатлениями от игры за национальную команду и попрощался с Евро-2020:

«Наше путешествие на Евро закончилось. В каждом матче вся команда играла только на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции. Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее».

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    HaloGen
    online
      HaloGen, 05.07.2021 00:28
    0
    Андрюха, спасибо!
    Но ты на правах старшего можешь уже и дядьку на поле включать. Приводити молодых в чувство.
    И осенью вспомните за Катар. Нужно поехать и подарить нам эмоции еще раз.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 00:20
    0
    Для меня вы лучшие!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 00:00
    +4
    Вы молодцы! Огромное спасибо за эти переживания.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 00:00
    +4
    Вы молодцы! Огромное спасибо за эти переживания.
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 05.07.2021 00:28
    0
    Андрюха, спасибо!
    Но ты на правах старшего можешь уже и дядьку на поле включать. Приводити молодых в чувство.
    И осенью вспомните за Катар. Нужно поехать и подарить нам эмоции еще раз.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 00:20
    0
    Для меня вы лучшие!
    Ссылка
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