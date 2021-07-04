Англия одержала свою самую крупную победу на Евро

Сборная Англии, обыграв Украину со счетом 4:0, отпраздновала свою самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Причем гол, приведший к разгрому украинцев, англичане забили раньше, чем кто-либо на стадии плей-офф - на 50-й минуте. Прежний рекорд 21-летней давности, принадлежавший Нидерландам, подопечные Гарета Саутгейта превзошли на 4 минуты.

К слову, во всех матчах быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция на ЧЕ-1984 и Испания на ЧЕ-2016.

Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро