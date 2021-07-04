Англия одержала свою самую крупную победу на Евро

Англичане забили самый быстрый гол на стадии плей-офф, приведший к разгрому

  • 04.07.2021 23:20
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Англия одержала свою самую крупную победу на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии, обыграв Украину со счетом 4:0, отпраздновала свою самую крупную победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. Причем гол, приведший к разгрому украинцев, англичане забили раньше, чем кто-либо на стадии плей-офф - на 50-й минуте. Прежний рекорд 21-летней давности, принадлежавший Нидерландам, подопечные Гарета Саутгейта превзошли на 4 минуты.

К слову, во всех матчах быстрее оформляли крупный выигрыш только Франция на ЧЕ-1984 и Испания на ЧЕ-2016.

Самые ранние голы, обеспечившие крупную победу на Евро

Минута

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

44’

Франция

16.06.1984

ГТ

Бельгия

5:0

48’

Испания

17.06.2016

ГТ

Турция

3:0

50’

Англия

03.07.2021

1/4

Украина

4:0

54’

Нидерланды

25.06.2000

1/4

Югославия

6:1

56’

Испания

23.06.2021

ГТ

Словакия

5:0

58’

ФРГ

18.06.1972

Финал

СССР

3:0

58’

Швеция

14.06.2004

ГТ

Болгария

5:0

58’

Нидерланды

21.06.2021

ГТ

Сев. Македония

3:0

59’

Франция

03.07.2016

1/4

Исландия

5:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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