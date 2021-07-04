ПАВЕЛКО: «Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди. Спасибо за эмоции»

Президент УАФ поделился своими впечатлениями после возвращения сборной

  • 04.07.2021 23:23
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ПАВЕЛКО: «Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди. Спасибо за эмоции»
© УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко поделился своими впечатлениями после возвращения сборной Украины на родину с Евро-2020, где команда пробилась в четвертьфинал турнира:

«Мы, более чем 40 миллионов граждан нашего государства и миллионы земляков из Румынии, Нидерландов, Великобритании, Италии, а также Португалии, Сербии, Люксембурга, Литвы и многих других стран по всему миру, вместе прошли этот незабываемый путь от первого матча отбора Евро-2020 против действующего чемпиона континента, сборной Португалии, до финального свистка в поединке 1/4 финала турнира.

В течение этих почти двух лет мы были одним целым, а наши сине-желтые сердца бились в одном ритме со сборной, в едином звучании с вечными оберегами нашего государства – «Слава Украине!», «Героям слава!» И мы остаемся одним целым! Потому что все мы частью единой и неделимой Украины! С Крымом, Донецком, Луганском, моим родным Днепром, Львовом, Ужгородом, Киевом, Одессой и всеми нашими городами и селами. По карте новой формы сборной, которая стала самой популярной на этом чемпионате Европы.

Спасибо за Евро-2020! Новые победы впереди! Спасибо за незабываемые эмоции!» – сказал Андрей Павелко.

ФОТО. Как болельщики встретили сборную Украины

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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