Cкаут Алекс ВЕЛИКИХ: «Андреа Адзалин не угадал с программой подготовки»

Скаут Алекс Великих высказал мнение, что тренер сборной Украины по физической подготовке не угадал с программой подготовки к турниру. В поединке с Англией это было видно невооруженным глазом.

«Я приехал с удовольствием посмотреть на игру сборной. Хотел получить другой результат, чем тот, что получил. Но не только другой результат на табло, но и саму игру, хотел увидеть боевой настрой, характер. Хотел увидеть удачные замены, стадион, который будет заполнен украинскими болельщиками больше, чем англичанами. Но я этого не увидел. К сожалению, этот день был отрицательным для Украины во всех компонентах, начиная с физической готовности и их уверенности впереди, замен тренера или их отсутствия».

«Замена, которые состоялась в связи с травмой Кривцова - это нормальная замена: мы перешли играть с трех центральных защитников на двоих. Это логично. Но я не знаю, почему потом впереди ни Ярмоленко, ни Яремчук ни были заменены. Было видно, что физически Ярмоленко не готов, но какой-то характер он пытался демонстрировать. Яремчук технически не был готов. Не знаю, был ли готов Довбик, но после забитого гола 10-15 минут он мог получить».

«Проблема этой игры - не то, что мы ниже классом, чем англичане. Характера не было. Мы даже не пошли на последний штурм. Возможно, пропустили бы пятый гол, но один забили бы. Арбитр не добавил ни минуты, потому что не было никакого шанса и у сборной Украины не было желания идти забивать.

Общая характеристика этого чемпионата Европы для сборной Украины (простите те, кому не понравится, что я скажу): на мой взгляд, тренер по физической подготовке сборной [Андреа Адзалин] не угадал с программой подготовки к этому турниру. Работать в клубе - это одно, со сборной - другое. Считаю, были сделаны ошибки», - сказал Алекс Великих на ютуб-канале Бомбардир.