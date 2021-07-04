Михаил БРОДСКИЙ: «В Англии пресса бы разорвала Шевченко и игроков»

Президент ФБУ считает, что украинцам необходимо менять менталитет

  • 04.07.2021 21:59
  • 6124 просмотра
  • 14 комментариев
Михаил БРОДСКИЙ: «В Англии пресса бы разорвала Шевченко и игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал поражение сборной Украины по футболу от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020:

«Я, как тот попугай Хазанова - не могу молчать. Я президент Федерации баскетбола, 30 лет меценат баскетбола и очень хочу наших побед, вот и всё анализирую.

В молодости близко дружил с футболистами киевского «Динамо» (делал им ремонты квартир), много от них слышал о нашей проблемной ментальности.

Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Довольствуемся малым и т.д, нам нужно многое менять, и в стране тоже.

Проиграли наши Англии, и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так все хорошо, а как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала, тренер подал бы в отставку, вот и все. Нам нужно искать проблемы и их менять к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше, чем у нас и не бухают.

Путь к победам только через исправленные ошибки и большой работе. Для этого нужна правда. Слава Украине», - написал Бродский.

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(51 голос)

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Комментарии
    kiev66
    online
      kiev66, 04.07.2021 22:43
    0
    результат на Евро исторический. однозначно. Слабовата память у этих лохов англичан. 1988 году этих пижонов возили так, что мало не показалось. Протасов три раза выход один на один не реализовал. 1-6 реальная цифра и игра. Это уровень. Эти лохи с Кейном и не просматривались бы
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    an52
    online
      an52, 04.07.2021 22:42
    +1
    Ну розривати - це занадто. Але у нас зараз впадають у іншу крайнощ - роблять вигляд, що ніби не помічають, що фортуна була на нашому боці й починають розповідати, що виграти у Македонії та Швеції - це вже фантастичне досягнення, а про боротьбу з Англією (не перемогу, тільки боротьбу!) навіть мріяти рано.
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 22:40
    -2
    Александр Рой, 04.07.2021 22:13
    Мы каждый турнир выходим минимум в 1/4 Евро или ЧМ? У нас что не большой турнир, то победа? У нас все игроки играют в Реалах, Барселонах, Бавариях, Мначестерах??
    За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
    Вот это действительно хорошо сказано! ＋
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    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.07.2021 22:39
    -4
    dudigo78, 04.07.2021 22:25
    Тут не йде мова про вихід в 1/4. Мова йде про рівень гри, а точніше її відсутність. Дикий фарт це не заслуга тренерів чи гравців. Обіграна найслабша збірна і в додатковий час в більшості посередня збірна. При трьох поразках, як то кажуть без варіантів. Плюс на поверхні регрес у грі збірної. Ну і стільки безвольних розгромних поразок за останні два роки я просто не пригадую, щоб таке колись було зі збірною
    Вы специалист по фарту？
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    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 04.07.2021 22:35
    -2
    Найкращий футбол в своїй історії Україна показувала якраз при Шеві у відборі на Євро -2020. Можливо хтось не згоден, тому, що були випадки, коли збірна дрбре грала,ю під керівництвом інших тренерів, але то о були одиночні випадки.
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    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 04.07.2021 22:30
    +4
    Люто +++. А жополизи і хамелеони ідуть лісом на три букви.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 22:25
    +4
    Александр Рой, 04.07.2021 22:13
    Мы каждый турнир выходим минимум в 1/4 Евро или ЧМ? У нас что не большой турнир, то победа? У нас все игроки играют в Реалах, Барселонах, Бавариях, Мначестерах??
    За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
    Тут не йде мова про вихід в 1/4. Мова йде про рівень гри, а точніше її відсутність. Дикий фарт це не заслуга тренерів чи гравців. Обіграна найслабша збірна і в додатковий час в більшості посередня збірна. При трьох поразках, як то кажуть без варіантів. Плюс на поверхні регрес у грі збірної. Ну і стільки безвольних розгромних поразок за останні два роки я просто не пригадую, щоб таке колись було зі збірною
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    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 04.07.2021 22:23
    -1
    Нелепо сравнивать последнюю страну в Европе с нищим населением и брехситную Великую Британию с такой же великой историей. Какой менталитет, если одни родились в СССР, а другие уже после 91 года? Вот через 100 лет что то и сформируется.
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    Maks Shou
    online
      Maks Shou, 04.07.2021 22:22
    -1
    Зрівняти УПЛ і АПЛ а потім рвати. А краще остання команда АПЛ з 3-ю командою УПЛ хай зіграють. А потім зрівняти їх бюджети. Порівняти суддівство обох чемпів.
    Тільки за одне Шеву налаять. що не бере з інших клубів хоч чоловік 5 на проблемні місця.
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    denzellezned
    online
      denzellezned, 04.07.2021 22:21
    -2
    А у нас є баскетбол🤔 Цей «майстер» нехай займається баскетболом, якій у нас в опе, а Україна в 8 кращіх команд Европи і це факт👏🇺🇦💪
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 04.07.2021 22:20
    -3
    единственное с чем согласен, что нам нужно больше пахать. Все остальное бред сивой кобылы.
    За что в отставку ? Эта команда детище Шевченко, и она показывает лучший футбол в истории сборной... увольнять, менять, на кого ??? Критиковать, у нас и так разносят после каждого повода... но у болелов просто короткая память. после шведов всех на руках носили, после англичан уже разносят всех и вся
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 04.07.2021 22:15
    -4
    Шевченко не в Англии и состав у него не элита АПЛ! Так что Бродский идёт лесом!
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    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 04.07.2021 22:13
    -2
    Мы каждый турнир выходим минимум в 1/4 Евро или ЧМ? У нас что не большой турнир, то победа? У нас все игроки играют в Реалах, Барселонах, Бавариях, Мначестерах??
    За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 04.07.2021 22:03
    +8
    Гарно сказано. Цілком згоден.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 04.07.2021 22:03
    +8
    Гарно сказано. Цілком згоден.
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 04.07.2021 22:30
    +4
    Люто +++. А жополизи і хамелеони ідуть лісом на три букви.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 22:25
    +4
    Александр Рой, 04.07.2021 22:13
    Мы каждый турнир выходим минимум в 1/4 Евро или ЧМ? У нас что не большой турнир, то победа? У нас все игроки играют в Реалах, Барселонах, Бавариях, Мначестерах??
    За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
    Тут не йде мова про вихід в 1/4. Мова йде про рівень гри, а точніше її відсутність. Дикий фарт це не заслуга тренерів чи гравців. Обіграна найслабша збірна і в додатковий час в більшості посередня збірна. При трьох поразках, як то кажуть без варіантів. Плюс на поверхні регрес у грі збірної. Ну і стільки безвольних розгромних поразок за останні два роки я просто не пригадую, щоб таке колись було зі збірною
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 04.07.2021 22:42
    +1
    Ну розривати - це занадто. Але у нас зараз впадають у іншу крайнощ - роблять вигляд, що ніби не помічають, що фортуна була на нашому боці й починають розповідати, що виграти у Македонії та Швеції - це вже фантастичне досягнення, а про боротьбу з Англією (не перемогу, тільки боротьбу!) навіть мріяти рано.
    Ссылка
    kiev66
    online
      kiev66, 04.07.2021 22:43
    0
    результат на Евро исторический. однозначно. Слабовата память у этих лохов англичан. 1988 году этих пижонов возили так, что мало не показалось. Протасов три раза выход один на один не реализовал. 1-6 реальная цифра и игра. Это уровень. Эти лохи с Кейном и не просматривались бы
    Ссылка
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