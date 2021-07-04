Михаил БРОДСКИЙ: «В Англии пресса бы разорвала Шевченко и игроков»

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский прокомментировал поражение сборной Украины по футболу от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020:
«Я, как тот попугай Хазанова - не могу молчать. Я президент Федерации баскетбола, 30 лет меценат баскетбола и очень хочу наших побед, вот и всё анализирую.
В молодости близко дружил с футболистами киевского «Динамо» (делал им ремонты квартир), много от них слышал о нашей проблемной ментальности.
Мы не умеем идти до конца, склоняемся перед грандами и не любим критику. Довольствуемся малым и т.д, нам нужно многое менять, и в стране тоже.
Проиграли наши Англии, и мы все жалеем тренера и игроков, говорим, что и так все хорошо, а как было бы в Англии? Пресса их бы разорвала, тренер подал бы в отставку, вот и все. Нам нужно искать проблемы и их менять к лучшему, работать над ошибками и просто много пахать, как это делают наши конкуренты. Там, за границей, профи пашут больше, чем у нас и не бухают.
Путь к победам только через исправленные ошибки и большой работе. Для этого нужна правда. Слава Украине», - написал Бродский.
Источник — Facebook
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За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
Тільки за одне Шеву налаять. що не бере з інших клубів хоч чоловік 5 на проблемні місця.
За что в отставку ? Эта команда детище Шевченко, и она показывает лучший футбол в истории сборной... увольнять, менять, на кого ??? Критиковать, у нас и так разносят после каждого повода... но у болелов просто короткая память. после шведов всех на руках носили, после англичан уже разносят всех и вся
За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
За что отставка? За 1/4?? Пусть этот Бродский занимается ремонтами или баскетболом лучше, который у нас в полной ж...
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