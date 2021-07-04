Источник: Металлист продлил контракт с опытным форвардом

35-летний нападающий Руслан Фомин продлил контракт с харьковским «Металлистом» еще на один сезон.
Летом 2020 года Фомин подписал годичный контракт с «Металлом», на базе которого затем был возрожден «Металлист».
В минувшем сезоне Руслан провел 20 матчей и забил 10 голов в турнире Второй лиги.
Источник: Десна и Олимпик покинут УПЛ, их заменят Минай и Металлист
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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