Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шмейхель – лучший игрок матча Чехия – Дания»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу Дании над Чехией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.

«По игре выиграли датчане, хоть чехи и бились. В моменте с первым голом, датчане увели соперников и Дилейни сам остался на 11-ти метрах. Игра была хорошей с обеих сторон. Я думаю, что лучший игрок матча – Шмейхель», - сказал Леоненко.

Напомним, в 1/2 финала Дания сыграет против Англии.