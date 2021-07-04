Александр ДЕНИСОВ: «Игра с Англией очень смазывает впечатление»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

«Из команд, занявших третьи места, мы были худшей из лучших. Мы прошли из-за того, что смогли забивать в каждом матче, за исключением игры с Австрией. Результаты – очень неоднозначные. Кроме Македонии, мы нигде не считались фаворитами. Игра с Англией очень смазывает впечатление», - сказал Денисов.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.