Александр ДЕНИСОВ: «Игра с Англией очень смазывает впечатление»

Известный журналист – о выступлении команды Андрея Шевченко на Евро-2020

  • 04.07.2021 18:57
  • 1942 просмотра
  • 3 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Игра с Англией очень смазывает впечатление»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020.

«Из команд, занявших третьи места, мы были худшей из лучших. Мы прошли из-за того, что смогли забивать в каждом матче, за исключением игры с Австрией. Результаты – очень неоднозначные. Кроме Македонии, мы нигде не считались фаворитами. Игра с Англией очень смазывает впечатление», - сказал Денисов.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.

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Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
    maxlove
    online
      maxlove, 04.07.2021 19:44
    -1
    олександр денисов, віктор леоненко та канали футбол 6/6/6 дуже змазали враження
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.07.2021 19:43
    +1
    Команда собирала чемоданы, было не до игры.
    Ссылка
    Юрій Коробенко
    online
      Юрій Коробенко, 04.07.2021 19:15
    +3
    Не те слово...
    Ссылка
    Юрій Коробенко
    online
      Юрій Коробенко, 04.07.2021 19:15
    +3
    Не те слово...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 04.07.2021 19:43
    +1
    Команда собирала чемоданы, было не до игры.
    Ссылка
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