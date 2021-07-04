КАНЧЕЛЬСКИС: «Когда Россия выйдет из группы, тогда сравним с Украиной»

Эксперт поделился мыслями об игре сборной Украины в матче с Англией

  • 04.07.2021 17:31
  • 2922 просмотра
  • 4 комментария
КАНЧЕЛЬСКИС: «Когда Россия выйдет из группы, тогда сравним с Украиной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-хавбек английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение украинской команды Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Было очевидно, что англичане фавориты. Они многовато забили. Думал, они забьют два-три гола, а забили четыре. По игре: быстрые два гола в начале первого и второго таймов… Такую фору давать англичанам — это тяжело. Англия сильнее и выиграла по делу.

Если честно, не ожидал, что будет 4:0. Думаю, четыре — это слишком много. В предыдущей игре играли четыре защитника, в этой игре начали играть в три защитника — непонятно, почему была выбрана такая схема. Игра со шведами сложилась положительно, в обороне было все хорошо. Не знаю, по какой причине, может, нет защитников. Мне показалось, что в игре против Швеции они играли лучше. Перестановка в защите была неправильной.

Команда дошла до четвертьфинала, считаю, что на данный момент она выступила достойно. Они играли в силу возможностей. Мы не знаем всех проблем: не было Малиновского, есть проблемы с защитниками, у них не такая длинная скамейка, как у англичан и в других командах. Когда у тебя короткая скамейка, и выбывают два-три футболиста — это очень ощущается.

Давайте не будем сравнивать Россию и Украину. Когда мы будем выходить из группы и играть в четвертьфинале, тогда и поговорим — в таком случае можно будет что-то там сравнивать. А сейчас что говорить? Можно говорить все что угодно, поживем — увидим. Сейчас у нас другие задачи, что сравнивать… Надо заниматься своими делами в своем огороде», — сказал Канчельскис.

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Источник — Чемпионат

(7 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.07.2021 18:21
    0
    Дмитрий Иванов, 04.07.2021 17:40
    На удивление адекватные комментарий
    я и вчера тоже писал почему не два опорника сидор и стёпа и зина слева как со шведами---опять АНШ решил начудить-нам зарыцся надобыло а не в три защитника играть
    Ссылка
    Kh75
    online
      Kh75, 04.07.2021 17:45
    -1
    опять короткая лавка, опять кто-то другой виноват
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 04.07.2021 17:40
    +3
    На удивление адекватные комментарий
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.07.2021 17:38
    0
    Колі Росія вийде з України...
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 04.07.2021 17:40
    +3
    На удивление адекватные комментарий
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 04.07.2021 18:21
    0
    Дмитрий Иванов, 04.07.2021 17:40
    На удивление адекватные комментарий
    я и вчера тоже писал почему не два опорника сидор и стёпа и зина слева как со шведами---опять АНШ решил начудить-нам зарыцся надобыло а не в три защитника играть
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 04.07.2021 17:38
    0
    Колі Росія вийде з України...
    Ссылка
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