Полузащитник Павел Ксенз покинул «ВПК-Агро» в статусе свободного агента.

34-летний Ксенз перешел в «ВПК-Агро» в феврале этого года после двух с половиной лет выступлений за «Олимпик».

В чемпионате Первой лиги Ксенз провел за «ВПК-Агро» 14 матчей и забил 2 мяча.

В конце июня новым главным тренером клуба из Вишневого был назначен экс-тренер «Зари» и «Руха» Александр Грицай.