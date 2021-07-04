Полузащитник Павел Ксенз покинул «ВПК-Агро» в статусе свободного агента.
34-летний Ксенз перешел в «ВПК-Агро» в феврале этого года после двух с половиной лет выступлений за «Олимпик».
В чемпионате Первой лиги Ксенз провел за «ВПК-Агро» 14 матчей и забил 2 мяча.
В конце июня новым главным тренером клуба из Вишневого был назначен экс-тренер «Зари» и «Руха» Александр Грицай.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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