Экс-хавбек сборной Украины возглавит ВПК-Агро

Десятая команда Первой лиги определилась с заменой Сергею Соловьеву

  • 28.06.2021 14:56
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Экс-хавбек сборной Украины возглавит ВПК-Агро
© ФК Рух Львов. Александр Грицай

Новым главным тренером «ВПК-Агро» станет экс-полузащитник «Днепра», «Кривбасса», киевского «Арсенала», «Зари» и сборной Украины Александр Грицай.

43-летний специалист с января прошлого года работал ассистентом главного тренера «Руха» Ивана Федыка. Перед этим, с 2015 по 2019 год, Грицай был помощником Юрия Вернидуба в «Заре».

«ВПК-Агро» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место, но уже на следующий день после финиша чемпионата тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку.

Еще на прошлой неделе у «ВПК-Агро» не было аттестата на участие в следующем сезоне Первой лиги, клубу дважды возвращали документы на доработку.

Напомним, в 2007 году Грицай провел три поединка за национальную сборную Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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