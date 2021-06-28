Экс-хавбек сборной Украины возглавит ВПК-Агро

Новым главным тренером «ВПК-Агро» станет экс-полузащитник «Днепра», «Кривбасса», киевского «Арсенала», «Зари» и сборной Украины Александр Грицай.

43-летний специалист с января прошлого года работал ассистентом главного тренера «Руха» Ивана Федыка. Перед этим, с 2015 по 2019 год, Грицай был помощником Юрия Вернидуба в «Заре».

«ВПК-Агро» по итогам своего дебютного сезона в Первой лиге занял 10-е место, но уже на следующий день после финиша чемпионата тренерский штаб Сергея Соловьева в полном составе ушел в отставку.

Еще на прошлой неделе у «ВПК-Агро» не было аттестата на участие в следующем сезоне Первой лиги, клубу дважды возвращали документы на доработку.

Напомним, в 2007 году Грицай провел три поединка за национальную сборную Украины.