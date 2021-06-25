Директор ВПК-Агро: «Нам дважды возвращали документы на доработку»

Директор «ВПК-Агро» Владимир Кныш прокомментировал сложившуюся ситуацию с отказом аттестационного комитета УАФ выдавать клубу аттестат.

«Нам уже дважды возвращали на доработку документацию, связанную с финансированием команды. Сейчас вот по крупицам собираем платежные ведомости еще за 2019 год. Все же, надеюсь, что в ближайшие дни все эти вопросы удастся урегулировать и «ВПК-Агро» будет допущен к участию в чемпионате Украины.

Что касается начала подготовки команды к новому сезону, то главный тренер Сергей Соловьев планировал, что футболисты вернутся из отпуска 29 июня. Однако после того, как он ушел в отставку, сейчас сложно сказать, когда команда соберется снова. Mногое будет зависеть от решения нового главного тренера, который еще не назначен», - сказал Кныш.