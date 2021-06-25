ВПК-Агро не выдали аттестат на новый сезон

У аттестационного комитета УАФ возникли вопросы организационного характера к «ВПК-Агро».
Клуб из Вишневого пока не получил аттестат для участия во всеукраинских соревнованиях на профессиональном уровне.
На данный момент «ВПК-Агро» остается единственной из 16 команд Первой лиги без тренеров.
Добавим, что в середине июня истекли контракты у большинства игроков команды. Еще у нескольких, включая Павла Ксенза, они заканчиваются на следующей неделе.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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