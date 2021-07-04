Сергей КРИВЦОВ: «Вроде связки целые, но почему колено опухшее»

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал свое повреждение в матче Украина — Англия и подвел итоги выступлению команды на чемпионате Европы по футболу.

«Вчера мне сделали МРТ, мы сразу после игры поехали в клинику. Вроде бы связки целые, но вопрос, почему колено отекшее. Завтра в Риме будем встречаться с профессором одной из клиник, и исходя из этого осмотра, будем определяться, что делать дальше.

Я остался в Риме, потому что смысла лететь в Киев нет, если нужна какая-то операция, то ее можно будет сделать здесь.

В момент травмы я почувствовал неприятное ощущение, что колено «ушло» назад. А затем ощутил какую-то нестабильность в суставе. Никакой сильной боли не было, но было ощущение резкого дискомфорта — колено сразу опухло.

Если подводить итоги Евро-2020, то это был первый большой турнир для меня со сборной Украины. Хотелось дойти как можно дальше. И все же, на этом Евро, несмотря на последнюю игру, мы показали себя хорошо. К сожалению, нам не хватило сил и мощности в матче против сборной Англии. Но мы не отказывались от своей игры, пытались играть в свой футбол. Просто на данный момент мы слабее, чем сборная Англии», — сказал Кривцов.

Напомним, сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020. Сергей Кривцов получил травму на 33-й минуте и уступил место на поле Виктору Цыганкову.