Нуриев дебютировал за Колос

Накануне ковалевский «Колос» провел очередной спарринг в рамках подготовки к сезону.

После поражения «Рубикону», на этот раз команда Руслана Костышина уступила еще одному представителю Второй лиги – «Левому берегу» (0:1).

В составе ковалевцев на поле вышел нападающий «Миная» Анатолий Нуриев, который в скором времени может стать игроком ковалевского клуба.

Продолжит ли игрок сборной Азербайджана карьеру в «Колосе», станет известно в начале следующей недели.