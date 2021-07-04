Нуриев дебютировал за Колос

Накануне ковалевский «Колос» провел очередной спарринг в рамках подготовки к сезону.
После поражения «Рубикону», на этот раз команда Руслана Костышина уступила еще одному представителю Второй лиги – «Левому берегу» (0:1).
В составе ковалевцев на поле вышел нападающий «Миная» Анатолий Нуриев, который в скором времени может стать игроком ковалевского клуба.
Продолжит ли игрок сборной Азербайджана карьеру в «Колосе», станет известно в начале следующей недели.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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