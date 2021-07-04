Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Чехия и Дания хорошо оснащены тактически»

Специалист – о выходе датчан в полуфинал Евро-2020

  • 04.07.2021 15:49
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Чехия и Дания хорошо оснащены тактически»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу Дании над Чехией (2:1) в матче 1/4 финала Евро-2020.

«В моменте с первым голом, не было углового. Почему VAR не корректирует такие моменты? Датчане были более эффективны во всех своих прорывах. В моменте со вторым голом, передача Меле – передача всего Чемпионата Европы. Технически она выполнена просто великолепно. У чехов было пару моментов. Они не сложили руки даже при счете 2:0. Шмейхель пару раз вытащил. Были еще удар и гол Шика. Такие команды как Чехия и Дания хорошо оснащены тактически. Поульсен здорово вошел в игру. У него было два момента», - сказал Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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