Жена Шевченко: «Горжусь сборной Украины, поздравляю Англию»

Кристен Пазик рада победе англичан

  • 04.07.2021 14:14
  • 2603 просмотра
  • 14 комментариев
Жена Шевченко: «Горжусь сборной Украины, поздравляю Англию»
© instagram.com/kristenpazik1

Сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.

После игры своими эмоциями поделилась супруга тренера сборной Украины, Андрея Шевченко - Кристен Пазик.

«Этот вечер был тяжелым. Я очень нервничала, ведь не смогла посмотреть игру. Из-того, что я живу в Англии и являюсь гражданкой Великобритании, выбрать было сложно, но я горжусь сборной Украины и тем, чего она добилась.

Спасибо всем за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Мои поздравления сборной Англии», - написала Пазик в Instagram.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    svetlog
    online
      svetlog, 04.07.2021 15:16
    0
    Ну, таки и страшная же...
    Ссылка
    hoover67
    online
      hoover67, 04.07.2021 15:01
    -1
    Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king- ball. ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
    Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
    Ссылка
    Alesana
      Alesana, 04.07.2021 14:55
    -1
    Горжусь сборной Украины, поздравляю Англию, болею за Мадагаскарских пингвинов.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 14:46
    0
    Tymchuk Andriy, 04.07.2021 14:38
    Дружині футболіста я не дивуюсь тому що вона далека від футболу.А от коли журналісти починають говорити таку маячню то це просто починає роздражати.Респект також тим хто об'єктивно подає картину в тому числі Франкову.Хоч я давно вже не слідкую за його роботою.
    дружина це дружина Василь
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 04.07.2021 14:40
    +1
    Joe-777., 04.07.2021 14:33
    Она знает хоть кого-то из сборной Украины, кроме Шевченко?
    Переконаний що вона толком правил не знає!
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 04.07.2021 14:38
    +1
    Дружині футболіста я не дивуюсь тому що вона далека від футболу.А от коли журналісти починають говорити таку маячню то це просто починає роздражати.Респект також тим хто об'єктивно подає картину в тому числі Франкову.Хоч я давно вже не слідкую за його роботою.
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 04.07.2021 14:33
    +3
    Она знает хоть кого-то из сборной Украины, кроме Шевченко?
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 04.07.2021 14:30
    0
    dudigo78, 04.07.2021 14:24
    Мабуть пишається вона збірною України так само як ми збірною Швецією))))
    всё что не забил Фоппа удалось англичанам
    бумеранг
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 04.07.2021 14:29
    0
    лет на 55-60 выгляда
    Ссылка
    Марія Малько
    online
      Марія Малько, 04.07.2021 14:27
    0
    Переклад, як завжди, невірний
    Вона через нервування не могда дивитися матч - а не нервувала, через те що не змогла його подивитися.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.07.2021 14:24
    +2
    lehach_08, 04.07.2021 14:20
    жена и дети британцы...., сборная потому и вышла с таким настроем....дурака валять.
    Действительно, всем 26 игрокам было важнее потешить живущую Лондоне жену тренера, чем выиграть🤦‍♂️
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 14:24
    +3
    Мабуть пишається вона збірною України так само як ми збірною Швецією))))
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 04.07.2021 14:20
    +4
    жена и дети британцы...., сборная потому и вышла с таким настроем....дурака валять.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 04.07.2021 14:18
    +1
    Конфликт интересов?
    Ссылка
    lehach_08
    online
      lehach_08, 04.07.2021 14:20
    +4
    жена и дети британцы...., сборная потому и вышла с таким настроем....дурака валять.
    Ссылка
    Joe-777.
      Joe-777., 04.07.2021 14:33
    +3
    Она знает хоть кого-то из сборной Украины, кроме Шевченко?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 04.07.2021 14:24
    +3
    Мабуть пишається вона збірною України так само як ми збірною Швецією))))
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 04.07.2021 14:24
    +2
    lehach_08, 04.07.2021 14:20
    жена и дети британцы...., сборная потому и вышла с таким настроем....дурака валять.
    Действительно, всем 26 игрокам было важнее потешить живущую Лондоне жену тренера, чем выиграть🤦‍♂️
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 04.07.2021 14:40
    +1
    Joe-777., 04.07.2021 14:33
    Она знает хоть кого-то из сборной Украины, кроме Шевченко?
    Переконаний що вона толком правил не знає!
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 04.07.2021 14:38
    +1
    Дружині футболіста я не дивуюсь тому що вона далека від футболу.А от коли журналісти починають говорити таку маячню то це просто починає роздражати.Респект також тим хто об'єктивно подає картину в тому числі Франкову.Хоч я давно вже не слідкую за його роботою.
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 04.07.2021 14:18
    +1
    Конфликт интересов?
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 04.07.2021 15:16
    0
    Ну, таки и страшная же...
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 14:46
    0
    Tymchuk Andriy, 04.07.2021 14:38
    Дружині футболіста я не дивуюсь тому що вона далека від футболу.А от коли журналісти починають говорити таку маячню то це просто починає роздражати.Респект також тим хто об'єктивно подає картину в тому числі Франкову.Хоч я давно вже не слідкую за його роботою.
    дружина це дружина Василь
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 04.07.2021 14:30
    0
    dudigo78, 04.07.2021 14:24
    Мабуть пишається вона збірною України так само як ми збірною Швецією))))
    всё что не забил Фоппа удалось англичанам
    бумеранг
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 04.07.2021 14:29
    0
    лет на 55-60 выгляда
    Ссылка
    Марія Малько
    online
      Марія Малько, 04.07.2021 14:27
    0
    Переклад, як завжди, невірний
    Вона через нервування не могда дивитися матч - а не нервувала, через те що не змогла його подивитися.
    Ссылка
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