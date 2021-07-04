Жена Шевченко: «Горжусь сборной Украины, поздравляю Англию»

Сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.

После игры своими эмоциями поделилась супруга тренера сборной Украины, Андрея Шевченко - Кристен Пазик.

«Этот вечер был тяжелым. Я очень нервничала, ведь не смогла посмотреть игру. Из-того, что я живу в Англии и являюсь гражданкой Великобритании, выбрать было сложно, но я горжусь сборной Украины и тем, чего она добилась.

Спасибо всем за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Мои поздравления сборной Англии», - написала Пазик в Instagram.