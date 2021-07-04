Жена Шевченко: «Горжусь сборной Украины, поздравляю Англию»

Сборная Украины потерпела жесткое поражение от Англии (0:4) в четвертьфинале Евро-2020.
После игры своими эмоциями поделилась супруга тренера сборной Украины, Андрея Шевченко - Кристен Пазик.
«Этот вечер был тяжелым. Я очень нервничала, ведь не смогла посмотреть игру. Из-того, что я живу в Англии и являюсь гражданкой Великобритании, выбрать было сложно, но я горжусь сборной Украины и тем, чего она добилась.
Спасибо всем за поддержку на этом пути, двигаемся дальше. Мои поздравления сборной Англии», - написала Пазик в Instagram.
Источник — Sport.ua
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Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
бумеранг
Вона через нервування не могда дивитися матч - а не нервувала, через те що не змогла його подивитися.
бумеранг
Вона через нервування не могда дивитися матч - а не нервувала, через те що не змогла його подивитися.
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