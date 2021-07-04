Роналду готов продлить контракт с Ювентусом

Форвард хочет остаться в туринском клубе

  • 04.07.2021 13:56
  • 898 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду готов продлить контракт с Ювентусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский нападающий Криштиану Роналду может остаться в «Ювентусе».

Как сообщает итальянская пресса, агент португальца Жорже Мендеш сообщил руководству клуба, что его подопечный готов продлить контракт до 2023 года.

Напомним, что текущий контракт истекает летом 2022 года.

В сезоне 2020/21 Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо приглашает Роналду в «Рому».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 04.07.2021 15:09
    0
    нормик, осталось ему урезать зп в двое и можно продлевать))) возраст не щадит никого!
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 04.07.2021 15:09
    0
    нормик, осталось ему урезать зп в двое и можно продлевать))) возраст не щадит никого!
    Ссылка
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