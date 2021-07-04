Роналду готов продлить контракт с Ювентусом

Португальский нападающий Криштиану Роналду может остаться в «Ювентусе».
Как сообщает итальянская пресса, агент португальца Жорже Мендеш сообщил руководству клуба, что его подопечный готов продлить контракт до 2023 года.
Напомним, что текущий контракт истекает летом 2022 года.
В сезоне 2020/21 Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром турнира.
Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо приглашает Роналду в «Рому».
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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