Роналду готов продлить контракт с Ювентусом

Португальский нападающий Криштиану Роналду может остаться в «Ювентусе».

Как сообщает итальянская пресса, агент португальца Жорже Мендеш сообщил руководству клуба, что его подопечный готов продлить контракт до 2023 года.

Напомним, что текущий контракт истекает летом 2022 года.

В сезоне 2020/21 Роналду забил 29 голов в 33 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось о том, что Жозе Моуриньо приглашает Роналду в «Рому».