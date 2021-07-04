Сергей РЕБРОВ: «Выход в 1/4 финала Евро — огромный успех сборной Украины»

Специалист доволен выступлением украинской национальной команды на турнире

  • 04.07.2021 12:56
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  • 2 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Выход в 1/4 финала Евро — огромный успех сборной Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина проиграла Англии со счетом 0:4.

— Как вы в общем оцените выступление команды Андрея Шевченко на Евро-2020?
— Я думаю, что выход в восьмерку лучших сборных Европы — это огромный успех. Нужно только поблагодарить тренерский штаб, футболистов, всю команду за такое достижение. Последняя игра, точнее ее результат, может, и смазал какие-то впечатления, но cборная Англии очень сильна.

Все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и сражалась за всю страну. Хотя не только сражалась — она понимала, как играть.

— Кого бы из футболистов вы в первую очередь могли отметить?
— Не стоит этого делать. Были разные игры, но на таком турнире многое решает психология и та уверенность, которую ты либо получаешь в начале матча, либо теряешь и не можешь потом ее вернуть. Я был в Бухаресте на игре против Северной Македонии, и в этом матче, как и в поединке со Швецией, у нас все пошло неплохо в самом начале. Против македонцев немного смазали второй тайм, но я понимаю, почему это произошло — на стадионе была очень высокая влажность, и футболистам пришлось непросто в физическом плане.

В противостояниях же с Австрией и Англией, напротив, уверенность с первых минут поймали соперники. Так было и с Нидерландами, но в этом поединке наши ребята смогли себя перебороть, и едва его не спасли. Поймите, у нас молодая команда — одна из самых молодых на турнире, многие футболисты впервые попали на такой форум, и они набрались колоссального опыта. Я вижу большую перспективу у этого коллектива.

— Все ли получалось в игровом, в тактическом плане?
— Главный вывод один. На этом чемпионате Европы сборная Украины показала, что умеет играть в футбол. На предыдущих форумах, в том числе и на чемпионате мира в 2006 году, мы меньше контролировали мяч, меньше проводили позиционных атак. Но сейчас появилась структура игры, поменялось ее понимание, и это для нас большой плюс и, на мой взгляд, главный вывод.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 04.07.2021 13:47
    +1
    Не успех,а фарт.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.07.2021 13:27
    +1
    "Я вижу большую перспективу у этого коллектива." А Шева не видит перспективу, говорит чемп у нас слабый.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 04.07.2021 13:47
    +1
    Не успех,а фарт.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.07.2021 13:27
    +1
    "Я вижу большую перспективу у этого коллектива." А Шева не видит перспективу, говорит чемп у нас слабый.
    Ссылка
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