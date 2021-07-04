Джейдон САНЧО: «Украина — очень хорошая команда. Я доволен победой»

Хавбек сборной Англии Джейдон Санчо после победы над Украиной (4:0) в четвертьфинале Евро-2020 не стал комментировать свой переход в «Манчестер Юнайтед».

«Честно говоря, я не хочу говорить о «Манчестер Юнайтед». Сейчас я просто хочу сосредоточиться на выступлении за сборную Англии. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Счастлив, что получил возможность сыграть. Это особенный момент для меня.

Каждый раз, когда я не выходил на поле, то возвращался к тренировкам и выкладывался на все сто. Я сосредоточился на себе. Всегда был готов помочь команде. Мы знали, что нас ждет большой матч. Украина — очень хорошая команда. Я доволен», — сказал Санчо.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» за Санчо заплатил «Боруссии» 85 миллионов евро.