Александр ЗИНЧЕНКО: «С такой поддержкой нам под силу все!»

24-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина уступила Англии (0:4).

«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!», — написал Зинченко.