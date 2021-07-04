Александр ЗИНЧЕНКО: «С такой поддержкой нам под силу все!»

24-летний футболист сборной Украины Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за поддержку на Евро-2020. В 1/4 финала турнира Украина уступила Англии (0:4).
«Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам под силу все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь, ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!», — написал Зинченко.
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Источник — Instagram
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