Гарри Кейн оформил два «дуплетистских» юбилея

В матче с Украиной Гарри Кейн оформил пятый дубль сборной Англии в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе первый в плей-офф. Между тем дуплет 27-летнего капитана англичан оказался дважды юбилейным - 70-м по счету в истории Евро, в том числе 25-м на стадии плей-офф. Чаще других забивали по два мяча за игру футболисты Германии - 10, Франции - 9, Дании и Португалии - по 6. К слову, первый гол Кейна стал 10-м, пропущенным сборной Украины в баталиях с англичанами.

Юбилейные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы