Гарри Кейн оформил два «дуплетистских» юбилея

Капитан англичан стал автором 70-го дубля в истории Евро, в том числе 25-го на стадии плей-офф

  • 04.07.2021 11:36
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Гарри Кейн оформил два «дуплетистских» юбилея
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Украиной Гарри Кейн оформил пятый дубль сборной Англии в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе первый в плей-офф. Между тем дуплет 27-летнего капитана англичан оказался дважды юбилейным - 70-м по счету в истории Евро, в том числе 25-м на стадии плей-офф. Чаще других забивали по два мяча за игру футболисты Германии - 10, Франции - 9, Дании и Португалии - по 6. К слову, первый гол Кейна стал 10-м, пропущенным сборной Украины в баталиях с англичанами.

Юбилейные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дубль

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Счет

1-й

06.07.1960

1/2

Валентин ИВАНОВ

СССР

Чехословакия

3:0

10-й

17.06.1984

ГТ

Руди ФЕЛЛЕР

ФРГ

Румыния

2:1

20-й

18.06.1996

ГТ

Тедди ШЕРИНГЕМ

Англия

Нидерланды

4:1

30-й

13.06.2004

ГТ

Зинедин ЗИДАН

Франция

Англия

2:1

40-й

15.06.2008

ГТ

НИХАТ Кахведжи

Турция

Чехия

3:2

50-й

17.06.2016

ГТ

Альваро МОРАТА

Испания

Турция

3:0

60-й

16.06.2021

ГТ

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ

Италия

Швейцария

3:0

70-й

03.07.2021

1/4

Гарри КЕЙН

Англия

Украина

4:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 04.07.2021 11:45
    0
    «дуплетістскіх»... спорт.юа вирішив добити психіку україномовних користувачів сайту?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 04.07.2021 11:45
    0
    «дуплетістскіх»... спорт.юа вирішив добити психіку україномовних користувачів сайту?
    Ссылка
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