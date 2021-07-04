Гарри Кейн оформил два «дуплетистских» юбилея

В матче с Украиной Гарри Кейн оформил пятый дубль сборной Англии в финальных турнирах чемпионатов Европы, в том числе первый в плей-офф. Между тем дуплет 27-летнего капитана англичан оказался дважды юбилейным - 70-м по счету в истории Евро, в том числе 25-м на стадии плей-офф. Чаще других забивали по два мяча за игру футболисты Германии - 10, Франции - 9, Дании и Португалии - по 6. К слову, первый гол Кейна стал 10-м, пропущенным сборной Украины в баталиях с англичанами.
Юбилейные дубли в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дубль
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
06.07.1960
|
1/2
|
Валентин ИВАНОВ
|
СССР
|
Чехословакия
|
3:0
|
10-й
|
17.06.1984
|
ГТ
|
Руди ФЕЛЛЕР
|
ФРГ
|
Румыния
|
2:1
|
20-й
|
18.06.1996
|
ГТ
|
Тедди ШЕРИНГЕМ
|
Англия
|
Нидерланды
|
4:1
|
30-й
|
13.06.2004
|
ГТ
|
Зинедин ЗИДАН
|
Франция
|
Англия
|
2:1
|
40-й
|
15.06.2008
|
ГТ
|
НИХАТ Кахведжи
|
Турция
|
Чехия
|
3:2
|
50-й
|
17.06.2016
|
ГТ
|
Альваро МОРАТА
|
Испания
|
Турция
|
3:0
|
60-й
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ
|
Италия
|
Швейцария
|
3:0
|
70-й
|
03.07.2021
|
1/4
|
Гарри КЕЙН
|
Англия
|
Украина
|
4:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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