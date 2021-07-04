Евгений ЛЕВЧЕНКО: «У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной»

Эксперт проанализировал поражение Украины от сборной Англии

  • 04.07.2021 12:06
  • 577 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о поражение украинской команды от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

««Англия доминировала по ходу матча и задавала темп, полностью контролировала ход встречи. У нас было всего пару моментов. Видно было, что англичане в любой момент могут ускориться, мы - нет. Мы играли на максимуме своих возможностей.

Приятно, что ребята не сбились на навал, а пытались комбинировать. Даже при всей беззубости, ребята пытались играть в свою игру. 

У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной. Мы ждем от наших ребят большего, чем они могут дать. Нам очень повезло со Швецией. Мы надеялись на чудо. До Евро, максимумом казался выход из группы», - сказал Левченко.

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Источник — Великий футбол

(3 голоса)

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Комментарии
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 04.07.2021 12:25
    0
    В стране завышенные ожидания от этих тренеров,а хороших игроков в Украине достаточно, только Шева
    их в упор не замечает, упёрся в одих и тех же,даже если они потеряли свои кондиции-Цыганков например и не только он.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 12:18
    +3
    По игре мы не заслуживали места в 1/4. Случайно пролезли в 1/8. Какие ожидания? Все закономерно.
    -
    Напомню, что нb один игрок, чемпион мира U-20 (2019):
    - не был продан в топ-5 европейские лиги после ЧМ
    - не принимал участие в Евро-2021.
    -
    Это и есть показатель реалии украинского футбола. Олигархическое болото, в котором рулят коррупционеры, дилетанты, злые и алчные товарищи.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 12:18
    +3
    По игре мы не заслуживали места в 1/4. Случайно пролезли в 1/8. Какие ожидания? Все закономерно.
    -
    Напомню, что нb один игрок, чемпион мира U-20 (2019):
    - не был продан в топ-5 европейские лиги после ЧМ
    - не принимал участие в Евро-2021.
    -
    Это и есть показатель реалии украинского футбола. Олигархическое болото, в котором рулят коррупционеры, дилетанты, злые и алчные товарищи.
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 04.07.2021 12:25
    0
    В стране завышенные ожидания от этих тренеров,а хороших игроков в Украине достаточно, только Шева
    их в упор не замечает, упёрся в одих и тех же,даже если они потеряли свои кондиции-Цыганков например и не только он.
    Ссылка
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