Евгений ЛЕВЧЕНКО: «У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мыслями о поражение украинской команды от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

««Англия доминировала по ходу матча и задавала темп, полностью контролировала ход встречи. У нас было всего пару моментов. Видно было, что англичане в любой момент могут ускориться, мы - нет. Мы играли на максимуме своих возможностей.

Приятно, что ребята не сбились на навал, а пытались комбинировать. Даже при всей беззубости, ребята пытались играть в свою игру.

У нас в стране завышенные ожидания от этой сборной. Мы ждем от наших ребят большего, чем они могут дать. Нам очень повезло со Швецией. Мы надеялись на чудо. До Евро, максимумом казался выход из группы», - сказал Левченко.