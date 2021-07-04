Александр ДЕНИСОВ: «Полная неудача Кривцова — гол и травма на ровном месте»

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«К сожалению, мы пропустили сразу. Центральные защитники не смогли справиться, как до этого не смогли справиться другие соперники сборной Англии, кроме шотландцев. Англия снова не пропустила. Англичане забили такие же голы, которые забивала своим предыдущим соперникам. Все голы влетели из центральной зоны. Три из них — стандарты. Это самый нетипичный матч сборной Англии. Для Кривцова полная неудача. Сначала гол, а потом травма на ровном месте. У ворот Англии вообще мало кто из соперников создал моменты. И они нам попались в четвертьфинале.

В этом году англичане пропустили всего один мяч. У них насыщенный центр поля, сделать с этим было ничего невозможно. По статистике нельзя сказать, что англичане блещут на втором этаже. На этом Евро головой они забили только немцам. Мы проиграли англичанам и австрийцам в примерно одинаковом стиле. Мое мнение, нам некого было выпускать, чтобы усилить игру. Англия последний раз выходила в полуфинал в 1996 году. При всей ее большой и красивой Премьер-лиге. «Львом матча» стал Бущан. Он спас в нескольких эпизодах», — отметил Денисов.