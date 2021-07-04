Англия и Джордан Пикфорд идут на рекорд

Сборная Англии сыграла на «ноль» на Евро-2020 пятый матч подряд, повторив тем самым достижение Испании 9-летней давности. На ЧЕ-2012 сухая серия испанцев и их голкипера Икера Касильяса составила 509 минут. Чтобы превзойти этот рекорд в полуфинальном матче с датчанами вратарю англичан Джордану Пикфорду необходимо отстоять свои ворота в неприкосновенности хотя бы до 61-й минуты.
Самые продолжительные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Соперники
|
7 игр
|
Испания
|
2012
|
Ирландия - 4:0, Хорватия - 1:0, Франция - 2:0, Португалия - 0:0, Италия - 4:0
|
|
|
2016
|
Чехия - 1:0, Турция - 3:0
|
5 игр*
|
Англия
|
2020
|
Хорватия - 1:0, Шотландия - 0:0, Чехия - 1:0, Германия - 2:0, Украина - 4:0
|
4 игры
|
Италия
|
1968
|
Югославия - 2:0
|
|
|
1980
|
Испания - 0:0, Англия - 1:0, Бельгия - 0:0
|
4 игры
|
Германия
|
2016
|
Украина - 2:0, Польша - 0:0, Сев. Ирландия - 1:0, Словакия - 3:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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1). 594 минуты. Эдвин Ван Дер Сар (Голландия). 1996 (148 минут), 2000 (365 минут), 2004 (30 минут). Продолжительность серии: три Евро.
2). 494 минуты. Дино Дзофф (Италия). 1968 (171 минута), 1980 (324 минуты). Продолжительность серии: 12 лет (два Евро вне зачёта, потому что Италия в них не участвовала)
/
3).
*****Серия пока продолжается 450 минут(5 матчей). ДЖОРДАН ПИКФОРД.***"
/
4). 450 минут. Антониос Никополидис (Греция). 2004 (373 минуты), 2008 (67 минут).
5). 384 минуты. Доннарумма, Джанлуиджи (Италия). 2020 (384 минуты).
6). 370 минут. Ханс Ван Брёкелен (Голландия). 1988 (136 минут), 1992 (234 минуты). В начале и в конце серии пропустил от немцев, причём оба раза на 54-й минуте.
7). 322 минуты. Андреас Кёпке (Германия). 1996 (322 минуты).
8). 303 минуты. Витор Байя (Португалия). 2000 (303 минуты).
9).301 минута. Витор Байя (Португалия). 1996 (301 минута). Единственный обладатель двух 300-минутных серий. Причём во вторую серии побил собственное достижение на две минуты.
10). 300 минут. Айке Иммель (ФРГ). 1988 (300 минут).
1). 594 минуты. Эдвин Ван Дер Сар (Голландия). 1996 (148 минут), 2000 (365 минут), 2004 (30 минут). Продолжительность серии: три Евро.
2). 494 минуты. Дино Дзофф (Италия). 1968 (171 минута), 1980 (324 минуты). Продолжительность серии: 12 лет (два Евро вне зачёта, потому что Италия в них не участвовала)
/
3).
*****Серия пока продолжается 450 минут(5 матчей). ДЖОРДАН ПИКФОРД.***"
/
4). 450 минут. Антониос Никополидис (Греция). 2004 (373 минуты), 2008 (67 минут).
5). 384 минуты. Доннарумма, Джанлуиджи (Италия). 2020 (384 минуты).
6). 370 минут. Ханс Ван Брёкелен (Голландия). 1988 (136 минут), 1992 (234 минуты). В начале и в конце серии пропустил от немцев, причём оба раза на 54-й минуте.
7). 322 минуты. Андреас Кёпке (Германия). 1996 (322 минуты).
8). 303 минуты. Витор Байя (Португалия). 2000 (303 минуты).
9).301 минута. Витор Байя (Португалия). 1996 (301 минута). Единственный обладатель двух 300-минутных серий. Причём во вторую серии побил собственное достижение на две минуты.
10). 300 минут. Айке Иммель (ФРГ). 1988 (300 минут).
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