Англия и Джордан Пикфорд идут на рекорд

Англичане не пропустили на Евро-2020 ни одного мяча

  • 04.07.2021 11:05
  • 732 просмотра
  • 3 комментария
Англия и Джордан Пикфорд идут на рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии сыграла на «ноль» на Евро-2020 пятый матч подряд, повторив тем самым достижение Испании 9-летней давности. На ЧЕ-2012 сухая серия испанцев и их голкипера Икера Касильяса составила 509 минут. Чтобы превзойти этот рекорд в полуфинальном матче с датчанами вратарю англичан Джордану Пикфорду необходимо отстоять свои ворота в неприкосновенности хотя бы до 61-й минуты.

Самые продолжительные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

ЧЕ

Соперники

7 игр

Испания

2012

Ирландия - 4:0, Хорватия - 1:0, Франция - 2:0, Португалия - 0:0, Италия - 4:0

 

 

2016

Чехия - 1:0, Турция - 3:0

5 игр*

Англия

2020

Хорватия - 1:0, Шотландия - 0:0, Чехия - 1:0, Германия - 2:0, Украина - 4:0

4 игры

Италия

1968

Югославия - 2:0

 

 

1980

Испания - 0:0, Англия - 1:0, Бельгия - 0:0

4 игры

Германия

2016

Украина - 2:0, Польша - 0:0, Сев. Ирландия - 1:0, Словакия - 3:0

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 12:23
    0
    Пикфорду надо отстоять 82 минуты для побития рекорда 531 на ЧМ -1990 итальянца Вальтера Дзенги.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 12:21
    0
    450 Пикфорд побил рекорд 442 вратаря Гордона Бэнкса на победном для англичан ЧМ -1966.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 12:17
    0
    Рекордные «сухие серии» вратарей в истории Чемпионатов Европы
    1). 594 минуты. Эдвин Ван Дер Сар (Голландия). 1996 (148 минут), 2000 (365 минут), 2004 (30 минут). Продолжительность серии: три Евро.
    2). 494 минуты. Дино Дзофф (Италия). 1968 (171 минута), 1980 (324 минуты). Продолжительность серии: 12 лет (два Евро вне зачёта, потому что Италия в них не участвовала)
    /
    3).
    *****Серия пока продолжается 450 минут(5 матчей). ДЖОРДАН ПИКФОРД.***"
    /
    4). 450 минут. Антониос Никополидис (Греция). 2004 (373 минуты), 2008 (67 минут).
    5). 384 минуты. Доннарумма, Джанлуиджи (Италия). 2020 (384 минуты).
    6). 370 минут. Ханс Ван Брёкелен (Голландия). 1988 (136 минут), 1992 (234 минуты). В начале и в конце серии пропустил от немцев, причём оба раза на 54-й минуте.
    7). 322 минуты. Андреас Кёпке (Германия). 1996 (322 минуты).
    8). 303 минуты. Витор Байя (Португалия). 2000 (303 минуты).
    9).301 минута. Витор Байя (Португалия). 1996 (301 минута). Единственный обладатель двух 300-минутных серий. Причём во вторую серии побил собственное достижение на две минуты.
    10). 300 минут. Айке Иммель (ФРГ). 1988 (300 минут).
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 12:23
    0
    Пикфорду надо отстоять 82 минуты для побития рекорда 531 на ЧМ -1990 итальянца Вальтера Дзенги.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 12:21
    0
    450 Пикфорд побил рекорд 442 вратаря Гордона Бэнкса на победном для англичан ЧМ -1966.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 04.07.2021 12:17
    0
    Рекордные «сухие серии» вратарей в истории Чемпионатов Европы
    1). 594 минуты. Эдвин Ван Дер Сар (Голландия). 1996 (148 минут), 2000 (365 минут), 2004 (30 минут). Продолжительность серии: три Евро.
    2). 494 минуты. Дино Дзофф (Италия). 1968 (171 минута), 1980 (324 минуты). Продолжительность серии: 12 лет (два Евро вне зачёта, потому что Италия в них не участвовала)
    /
    3).
    *****Серия пока продолжается 450 минут(5 матчей). ДЖОРДАН ПИКФОРД.***"
    /
    4). 450 минут. Антониос Никополидис (Греция). 2004 (373 минуты), 2008 (67 минут).
    5). 384 минуты. Доннарумма, Джанлуиджи (Италия). 2020 (384 минуты).
    6). 370 минут. Ханс Ван Брёкелен (Голландия). 1988 (136 минут), 1992 (234 минуты). В начале и в конце серии пропустил от немцев, причём оба раза на 54-й минуте.
    7). 322 минуты. Андреас Кёпке (Германия). 1996 (322 минуты).
    8). 303 минуты. Витор Байя (Португалия). 2000 (303 минуты).
    9).301 минута. Витор Байя (Португалия). 1996 (301 минута). Единственный обладатель двух 300-минутных серий. Причём во вторую серии побил собственное достижение на две минуты.
    10). 300 минут. Айке Иммель (ФРГ). 1988 (300 минут).
    Ссылка
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