Англия и Джордан Пикфорд идут на рекорд

Сборная Англии сыграла на «ноль» на Евро-2020 пятый матч подряд, повторив тем самым достижение Испании 9-летней давности. На ЧЕ-2012 сухая серия испанцев и их голкипера Икера Касильяса составила 509 минут. Чтобы превзойти этот рекорд в полуфинальном матче с датчанами вратарю англичан Джордану Пикфорду необходимо отстоять свои ворота в неприкосновенности хотя бы до 61-й минуты.

Самые продолжительные сухие серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Сборная ЧЕ Соперники 7 игр Испания 2012 Ирландия - 4:0, Хорватия - 1:0, Франция - 2:0, Португалия - 0:0, Италия - 4:0 2016 Чехия - 1:0, Турция - 3:0 5 игр* Англия 2020 Хорватия - 1:0, Шотландия - 0:0, Чехия - 1:0, Германия - 2:0, Украина - 4:0 4 игры Италия 1968 Югославия - 2:0 1980 Испания - 0:0, Англия - 1:0, Бельгия - 0:0 4 игры Германия 2016 Украина - 2:0, Польша - 0:0, Сев. Ирландия - 1:0, Словакия - 3:0

* серия не закончена.