Сборная возвращается в Украину. Болельщики смогут встретить команду в Киеве

«Сине-желтые» прилетят в Борисполь в воскресенье, 4 июля, в 15:00

  • 04.07.2021 10:44
  • 1262 просмотра
  • 2 комментария
Сборная возвращается в Украину. Болельщики смогут встретить команду в Киеве
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины покинула Евро-2020 после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала турнира.

Команда вернется в Украину в воскресенье, 4 июля, в 15:00. Болельщики смогут встретить сборную в терминале D аэропорта «Борисполь».

В качестве гостей мероприятия выступят солист группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 04.07.2021 12:05
    0
    Если говорить о результате (1/4 евро) - сборная прыгнула выше головы.
    Если говорить о игре - к сожалению выше головы не прыгнули.
    Сборной в любом случае спасибо! За эмоции, за надежду, за местами интерессную игру!
    Но этот чемпионат показал что даже до уровня качественного середняка нам еще расти и расти. Игроков как хватало на 1 матч так и хватает. Эпизодически могут показывать высокий уровень, но при этом допускаются ошибки и теряется концентрация, а где-то не хватает сил.
    Конктретно на этом чемпионате у нас были большие кадровые проблеммы. И если в условной топ сборной выпадает из состава 2-3 игрока то ничего страшного, есть кем заменить не критически более слабым игроком, то у нас к сожалению очень ограниченый выбор качественных игроков, и восполнить потери практически невозможно.
    Для лучших результатов нужно развивать УПЛ, а так же не передерживать и отпускать молодежь в топ чемпионаты, там совершенно другой уровень нагрузок, интенсивности и качества футбола.
    Ну не может линия защиты играть на уровне с сборной Англии, если 90% матчей они "оброняются" против команд типа Зари и Ворсклы и 10% матчей получают лящей в еврокубках,вылетая из турниров ещё зимой!
    Хоть и присутствует горечь от 0-4, но сборной спасибо! Молодцы! Главное меньше понтов и лишних эмоций (Зинченко) и больше работать, не останавливаться!
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 11:12
    +4
    Дякуємо за ті кілька хвилин (20-30) на Євро які ви зіграли добре. 5 хвилин з Нідерландами. 15 з македонцями, і 10 хвилин зі шведами. Загалом це Євро можна охарактеризувати для нас так: "З грязі в князі і знову назад в грязі"
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 11:12
    +4
    Дякуємо за ті кілька хвилин (20-30) на Євро які ви зіграли добре. 5 хвилин з Нідерландами. 15 з македонцями, і 10 хвилин зі шведами. Загалом це Євро можна охарактеризувати для нас так: "З грязі в князі і знову назад в грязі"
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 04.07.2021 12:05
    0
    Если говорить о результате (1/4 евро) - сборная прыгнула выше головы.
    Если говорить о игре - к сожалению выше головы не прыгнули.
    Сборной в любом случае спасибо! За эмоции, за надежду, за местами интерессную игру!
    Но этот чемпионат показал что даже до уровня качественного середняка нам еще расти и расти. Игроков как хватало на 1 матч так и хватает. Эпизодически могут показывать высокий уровень, но при этом допускаются ошибки и теряется концентрация, а где-то не хватает сил.
    Конктретно на этом чемпионате у нас были большие кадровые проблеммы. И если в условной топ сборной выпадает из состава 2-3 игрока то ничего страшного, есть кем заменить не критически более слабым игроком, то у нас к сожалению очень ограниченый выбор качественных игроков, и восполнить потери практически невозможно.
    Для лучших результатов нужно развивать УПЛ, а так же не передерживать и отпускать молодежь в топ чемпионаты, там совершенно другой уровень нагрузок, интенсивности и качества футбола.
    Ну не может линия защиты играть на уровне с сборной Англии, если 90% матчей они "оброняются" против команд типа Зари и Ворсклы и 10% матчей получают лящей в еврокубках,вылетая из турниров ещё зимой!
    Хоть и присутствует горечь от 0-4, но сборной спасибо! Молодцы! Главное меньше понтов и лишних эмоций (Зинченко) и больше работать, не останавливаться!
    Ссылка
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