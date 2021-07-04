Сборная возвращается в Украину. Болельщики смогут встретить команду в Киеве

Сборная Украины покинула Евро-2020 после поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала турнира.
Команда вернется в Украину в воскресенье, 4 июля, в 15:00. Болельщики смогут встретить сборную в терминале D аэропорта «Борисполь».
В качестве гостей мероприятия выступят солист группы ТНМК Фоззи, солист группы СКАЙ Олег Собчук и певец Никита Алексеев.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Если говорить о игре - к сожалению выше головы не прыгнули.
Сборной в любом случае спасибо! За эмоции, за надежду, за местами интерессную игру!
Но этот чемпионат показал что даже до уровня качественного середняка нам еще расти и расти. Игроков как хватало на 1 матч так и хватает. Эпизодически могут показывать высокий уровень, но при этом допускаются ошибки и теряется концентрация, а где-то не хватает сил.
Конктретно на этом чемпионате у нас были большие кадровые проблеммы. И если в условной топ сборной выпадает из состава 2-3 игрока то ничего страшного, есть кем заменить не критически более слабым игроком, то у нас к сожалению очень ограниченый выбор качественных игроков, и восполнить потери практически невозможно.
Для лучших результатов нужно развивать УПЛ, а так же не передерживать и отпускать молодежь в топ чемпионаты, там совершенно другой уровень нагрузок, интенсивности и качества футбола.
Ну не может линия защиты играть на уровне с сборной Англии, если 90% матчей они "оброняются" против команд типа Зари и Ворсклы и 10% матчей получают лящей в еврокубках,вылетая из турниров ещё зимой!
Хоть и присутствует горечь от 0-4, но сборной спасибо! Молодцы! Главное меньше понтов и лишних эмоций (Зинченко) и больше работать, не останавливаться!
Если говорить о игре - к сожалению выше головы не прыгнули.
Сборной в любом случае спасибо! За эмоции, за надежду, за местами интерессную игру!
Но этот чемпионат показал что даже до уровня качественного середняка нам еще расти и расти. Игроков как хватало на 1 матч так и хватает. Эпизодически могут показывать высокий уровень, но при этом допускаются ошибки и теряется концентрация, а где-то не хватает сил.
Конктретно на этом чемпионате у нас были большие кадровые проблеммы. И если в условной топ сборной выпадает из состава 2-3 игрока то ничего страшного, есть кем заменить не критически более слабым игроком, то у нас к сожалению очень ограниченый выбор качественных игроков, и восполнить потери практически невозможно.
Для лучших результатов нужно развивать УПЛ, а так же не передерживать и отпускать молодежь в топ чемпионаты, там совершенно другой уровень нагрузок, интенсивности и качества футбола.
Ну не может линия защиты играть на уровне с сборной Англии, если 90% матчей они "оброняются" против команд типа Зари и Ворсклы и 10% матчей получают лящей в еврокубках,вылетая из турниров ещё зимой!
Хоть и присутствует горечь от 0-4, но сборной спасибо! Молодцы! Главное меньше понтов и лишних эмоций (Зинченко) и больше работать, не останавливаться!
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