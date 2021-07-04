Артем ФРАНКОВ: «Зря Украина не сыграла в белой форме»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«В полуфинал прошли только те, кто играл в белом. Зря мы не задействовали третий комплект, в котором выходили, кажется, против Бахрейна…

Хотя могло не помочь.

«А играли неплохо…» Блин, подобную сентенцию при счете 0:4 могли бы себе позволить санмаринцы или Андорра — Лихтенштейн уже вряд ли. Ох уж это вечное наше «неплохо», почему-то постоянно оборачивающееся поражениями!», — написал Франков.