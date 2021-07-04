Артем ФРАНКОВ: «Зря Украина не сыграла в белой форме»

Специалист поделился мыслями относительно поражения украинской команды от Англии (0:4)

  • 04.07.2021 10:27
  • 2689 просмотров
  • 5 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Зря Украина не сыграла в белой форме»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«В полуфинал прошли только те, кто играл в белом. Зря мы не задействовали третий комплект, в котором выходили, кажется, против Бахрейна…

Хотя могло не помочь.

«А играли неплохо…» Блин, подобную сентенцию при счете 0:4 могли бы себе позволить санмаринцы или Андорра — Лихтенштейн уже вряд ли. Ох уж это вечное наше «неплохо», почему-то постоянно оборачивающееся поражениями!», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 04.07.2021 11:20
    -1
    Шо ты несёшь?
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 04.07.2021 10:52
    -3
    В білі і рижих трусах.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.07.2021 10:51
    +1
    А ничего, что Англия в белой форме играла?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2021 10:47
    0
    "Запорожец" априори не может быть лучше "Ягуара" , хоть белого хоть желтого цвета.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 10:47
    +4
    Артем ФРАНКОВ: «Украина запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу».
    4 дня назад. А тут такое. Политика партии поменялась.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 10:47
    +4
    Артем ФРАНКОВ: «Украина запихнула критикам все их дерьмо обратно в жопу».
    4 дня назад. А тут такое. Политика партии поменялась.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 04.07.2021 10:51
    +1
    А ничего, что Англия в белой форме играла?
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 04.07.2021 10:47
    0
    "Запорожец" априори не может быть лучше "Ягуара" , хоть белого хоть желтого цвета.
    Ссылка
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