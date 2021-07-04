Александр СОПКО: «В матче с Англией украинцы были как школьники»

Бывший футболист «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Расчет был на то, что после победы над Швеций у сборной Украины должен появиться настрой, что у наших футболистов не будет боязни. А выглядело все так, что команда вышла на поле, посчитав свою миссию на Евро выполненной — присутствовали несобранность, апатия, усталость.

Мы даже ни одной желтой карточки не получили… Не было на поле ни одного обозленного футболиста в сине-желтой футболке, никто даже не рискнул пойти на провокацию, чтобы взбодрить команду. Украинцы в матче с Англией как школьники — их учат, а они — учите, учите, наше время еще придет…», — считает Сопко.