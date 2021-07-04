На Евро-2020 сборная Украины пропустила больше всех

Георгию Бущану довелось в общей сложности 10 раз вынимать мяч из своих ворот

  • 04.07.2021 09:41
  • 822 просмотра
  • 3 комментария
На Евро-2020 сборная Украины пропустила больше всех
© Getty Images/Global Images Ukraine

Проиграв Англии со счетом 0:4, сборная Украины вышла в «лидеры» Евро-2020 по количеству пропущенных мячей - 10. В истории финальных турниров ЧЕ больше голов на одном чемпионате пропускала только «малая» Югославия (СРЮ) в 2000 году - 13, и столько же - 10 - Югославия «большая» (СФРЮ) в 1984-м.

Наибольшее количество мячей, пропущенных на одном Евро

Пропустили

 

Сборная

ЧЕ

13 голов

(4 игры)

Югославия (СРЮ)

2000

10 голов

(3 игры)

Югославия (СФРЮ)

1984

10 голов

(5 игр)

Украина

2020

9 голов

(3 игры)

Болгария

2004

9 голов

(3 игры)

Ирландия

2012

9 голов

(5 игр)

Турция

2008

9 голов

(5 игр)

Исландия

2016

9 голов

(5 игр)

Швейцария

2020

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.07.2021 10:06
    0
    Ісландців вважають відкриттям і героями євро 2016, а в них майже та сама кількість пропущених.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.07.2021 10:04
    0
    Comrade Me, 04.07.2021 09:57
    Это и есть то самое "достижение" сборной?
    Защита - проходной двор.
    Навесы в штрафную - просто паника.
    Взагалі-то, 2 голи за гру не такий вже критичний результат. У португальців і німців по 7 пропущених м'ячів за 4 гри (1,8 в середньому).
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 04.07.2021 09:57
    0
    Это и есть то самое "достижение" сборной?
    Защита - проходной двор.
    Навесы в штрафную - просто паника.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.07.2021 10:06
    0
    Ісландців вважають відкриттям і героями євро 2016, а в них майже та сама кількість пропущених.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 04.07.2021 10:04
    0
    Comrade Me, 04.07.2021 09:57
    Это и есть то самое "достижение" сборной?
    Защита - проходной двор.
    Навесы в штрафную - просто паника.
    Взагалі-то, 2 голи за гру не такий вже критичний результат. У португальців і німців по 7 пропущених м'ячів за 4 гри (1,8 в середньому).
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 04.07.2021 09:57
    0
    Это и есть то самое "достижение" сборной?
    Защита - проходной двор.
    Навесы в штрафную - просто паника.
    Ссылка
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