На Евро-2020 сборная Украины пропустила больше всех

Проиграв Англии со счетом 0:4, сборная Украины вышла в «лидеры» Евро-2020 по количеству пропущенных мячей - 10. В истории финальных турниров ЧЕ больше голов на одном чемпионате пропускала только «малая» Югославия (СРЮ) в 2000 году - 13, и столько же - 10 - Югославия «большая» (СФРЮ) в 1984-м.
Наибольшее количество мячей, пропущенных на одном Евро
|
Пропустили
|
|
Сборная
|
ЧЕ
|
13 голов
|
(4 игры)
|
Югославия (СРЮ)
|
2000
|
10 голов
|
(3 игры)
|
Югославия (СФРЮ)
|
1984
|
10 голов
|
(5 игр)
|
Украина
|
2020
|
9 голов
|
(3 игры)
|
Болгария
|
2004
|
9 голов
|
(3 игры)
|
Ирландия
|
2012
|
9 голов
|
(5 игр)
|
Турция
|
2008
|
9 голов
|
(5 игр)
|
Исландия
|
2016
|
9 голов
|
(5 игр)
|
Швейцария
|
2020
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Навесы в штрафную - просто паника.
Защита - проходной двор.
Навесы в штрафную - просто паника.
Защита - проходной двор.
Навесы в штрафную - просто паника.
Защита - проходной двор.
Навесы в штрафную - просто паника.
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