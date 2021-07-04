На Евро-2020 сборная Украины пропустила больше всех

Проиграв Англии со счетом 0:4, сборная Украины вышла в «лидеры» Евро-2020 по количеству пропущенных мячей - 10. В истории финальных турниров ЧЕ больше голов на одном чемпионате пропускала только «малая» Югославия (СРЮ) в 2000 году - 13, и столько же - 10 - Югославия «большая» (СФРЮ) в 1984-м.

Наибольшее количество мячей, пропущенных на одном Евро