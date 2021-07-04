Сборная Украины потерпела 15-е поражение с крупным счетом

Наша команда 4-й раз проиграла с разницей в 4 мяча в официальных матчах

  • 04.07.2021 09:25
  • 971 просмотр
  • 1 комментарий
Сборная Украины потерпела 15-е поражение с крупным счетом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Англией (0:4) сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в истории. При этом наша команда повторила личный антирекорд, четвертый раз уступив соперникам с разницей в четыре мяча в официальных играх. Пять разгромов украинцы испытали при Олеге Блохине, четыре - при Андрее Шевченко, два - при Алексее Михайличенко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке и Михаиле Фоменко.

К слову, Англия стала третьей командой после Франции и Испании, сумевшей дважды обыграть Украину с крупным счетом.

Все крупные поражения сборной Украины

 

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

1.

25.03.1995

ЧЕо

Хорватия (г)

0:4

Анатолий КОНЬКОВ

2.

14.11.2001

ЧМо

Германия (г)

1:4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

3.

27.03.2002

ТМ

Румыния (г)

1:4

Леонид БУРЯК

4.

18.08.2004

ТМ

Англия (г)

0:3

Олег БЛОХИН

5.

14.06.2006

ЧМф

Испания (н)

0:4

Олег БЛОХИН

6.

30.06.2006

ЧМф

Италия (н)

0:3

Олег БЛОХИН

7.

24.05.2008

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

8.

12.08.2009

ТМ

Турция (д)

0:3

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

9.

06.06.2011

ТМ

Франция (д)

1:4

Олег БЛОХИН

10.

06.09.2011

ТМ

Чехия (г)

0:4

Олег БЛОХИН

11.

19.11.2013

ЧМо

Франция (г)

0:3

Михаил ФОМЕНКО

12.

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

13.

06.09.2020

ЛН

Испания (г)

0:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

14.

07.10.2020

ТМ

Франция (г)

1:7

Андрей ШЕВЧЕНКО

15.

03.07.2021

ЧЕф

Англия (н)

0:4

Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    manticora1990
    online
      manticora1990, 04.07.2021 10:37
    0
    Шева бье все рекорды!! Главное что он пишпется ))
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 04.07.2021 10:37
    0
    Шева бье все рекорды!! Главное что он пишпется ))
    Ссылка
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