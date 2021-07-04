Сборная Украины потерпела 15-е поражение с крупным счетом

В матче с Англией (0:4) сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в истории. При этом наша команда повторила личный антирекорд, четвертый раз уступив соперникам с разницей в четыре мяча в официальных играх. Пять разгромов украинцы испытали при Олеге Блохине, четыре - при Андрее Шевченко, два - при Алексее Михайличенко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке и Михаиле Фоменко.

К слову, Англия стала третьей командой после Франции и Испании, сумевшей дважды обыграть Украину с крупным счетом.

Все крупные поражения сборной Украины

Дата Ранг Соперник Счет Тренер Украины 1. 25.03.1995 ЧЕо Хорватия (г) 0:4 Анатолий КОНЬКОВ 2. 14.11.2001 ЧМо Германия (г) 1:4 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 3. 27.03.2002 ТМ Румыния (г) 1:4 Леонид БУРЯК 4. 18.08.2004 ТМ Англия (г) 0:3 Олег БЛОХИН 5. 14.06.2006 ЧМф Испания (н) 0:4 Олег БЛОХИН 6. 30.06.2006 ЧМф Италия (н) 0:3 Олег БЛОХИН 7. 24.05.2008 ТМ Нидерланды (г) 0:3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 8. 12.08.2009 ТМ Турция (д) 0:3 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО 9. 06.06.2011 ТМ Франция (д) 1:4 Олег БЛОХИН 10. 06.09.2011 ТМ Чехия (г) 0:4 Олег БЛОХИН 11. 19.11.2013 ЧМо Франция (г) 0:3 Михаил ФОМЕНКО 12. 16.11.2018 ЛН Словакия (г) 1:4 Андрей ШЕВЧЕНКО 13. 06.09.2020 ЛН Испания (г) 0:4 Андрей ШЕВЧЕНКО 14. 07.10.2020 ТМ Франция (г) 1:7 Андрей ШЕВЧЕНКО 15. 03.07.2021 ЧЕф Англия (н) 0:4 Андрей ШЕВЧЕНКО

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.