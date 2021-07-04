Сборная Украины потерпела 15-е поражение с крупным счетом

В матче с Англией (0:4) сборная Украины потерпела 15-е крупное поражение в истории. При этом наша команда повторила личный антирекорд, четвертый раз уступив соперникам с разницей в четыре мяча в официальных играх. Пять разгромов украинцы испытали при Олеге Блохине, четыре - при Андрее Шевченко, два - при Алексее Михайличенко, по одному - при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке и Михаиле Фоменко.
К слову, Англия стала третьей командой после Франции и Испании, сумевшей дважды обыграть Украину с крупным счетом.
Все крупные поражения сборной Украины
|
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
1.
|
25.03.1995
|
ЧЕо
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
2.
|
14.11.2001
|
ЧМо
|
Германия (г)
|
1:4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
3.
|
27.03.2002
|
ТМ
|
Румыния (г)
|
1:4
|
Леонид БУРЯК
|
4.
|
18.08.2004
|
ТМ
|
Англия (г)
|
0:3
|
Олег БЛОХИН
|
5.
|
14.06.2006
|
ЧМф
|
Испания (н)
|
0:4
|
Олег БЛОХИН
|
6.
|
30.06.2006
|
ЧМф
|
Италия (н)
|
0:3
|
Олег БЛОХИН
|
7.
|
24.05.2008
|
ТМ
|
Нидерланды (г)
|
0:3
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
8.
|
12.08.2009
|
ТМ
|
Турция (д)
|
0:3
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
9.
|
06.06.2011
|
ТМ
|
Франция (д)
|
1:4
|
Олег БЛОХИН
|
10.
|
06.09.2011
|
ТМ
|
Чехия (г)
|
0:4
|
Олег БЛОХИН
|
11.
|
19.11.2013
|
ЧМо
|
Франция (г)
|
0:3
|
Михаил ФОМЕНКО
|
12.
|
16.11.2018
|
ЛН
|
Словакия (г)
|
1:4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
13.
|
06.09.2020
|
ЛН
|
Испания (г)
|
0:4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
14.
|
07.10.2020
|
ТМ
|
Франция (г)
|
1:7
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
15.
|
03.07.2021
|
ЧЕф
|
Англия (н)
|
0:4
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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