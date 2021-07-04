Богдан ЛЕДНЕВ: «Луческу просит контролировать мяч»

Футболист «Динамо» рассказал о подготовке киевской команды к новому сезону

  • 04.07.2021 08:56
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Богдан ЛЕДНЕВ: «Луческу просит контролировать мяч»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев дал комментарий по итогам контрольной встречи со швейцарской «Лозанной» (1:1).

- Ты провел на поле наибольшее количество игрового времени. Как тебе дались эти минуты?
- Конечно, кондиции еще не полные. Но контрольные матчи и проводятся для того, чтобы набрать форму. Считаю, что был хороший соперник для того, чтобы готовиться к чемпионату. Чувствую себя хорошо, но работаем дальше, чтобы чувствовать себя еще лучше.

Заработанный пенальти? Нам всегда говорят, что в штрафной площадке нужно обострять. Я взял игру на себя, обыграл защитника и заработал пенальти. Есть люди, которые бьют 11-метровые, поэтому я отдал эту возможность Жерсону, чтобы он забил.

- Сложно играть на фоне усталости?
- Конечно. У нас все матчи такие – мы играем на фоне усталости. Но это нормально. Когда будут свежие ноги – будет легче играть.

- Если в матче с «Базелем» ты забивал и наносил дальние удары, то «Лозанна» этого не позволяла…
- Мы действовали по игре. Я бил по воротам и имел опасный момент, в котором тоже мог забить. Считаю, что провел хорошую игру.

- В первом тайме вы прибавили в таком компоненте, как контроль мяча. Насколько легко это восстанавливать?
- Это у нас одно из основных требований. На тренировках мы много работаем над контролем, и Мистер просит, чтобы мы переносили это в игру. Все стараются это делать.

Приятно играть даже товарищеские матчи в такой атмосфере. На игру пришли зрители, поэтому атмосфера, можно сказать, приближенная к чемпионату.

Думаю, для любого профессионального футболиста непривычно играть на искусственном поле. Если здесь, в Швейцарии, это считается нормальным и многие команды имеют искусственные поля, то у нас все команды играют на натуральных газонах, и тренируемся мы здесь также на натуральном. Поэтому нужно было немного привыкнуть к полю. Мы профессионалы, и должны выходить из любых ситуаций.

Основная задача на сборах – подготовиться к сезону и отработать командные взаимосвязи. Все работают, все стараются проявиться себя. Все двигаются в правильном направлении.

- Мистер сказал, что на вас может лечь ответственность за старт сезона в Украине. Готовы к этому?
- Конечно. Любой футболист хочет играть. Поэтому, если так случится, то будем играть и проявлять себя.

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Источник — ФК Динамо Киев

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