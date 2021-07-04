Андрей ШЕВЧЕНКО: «Горжусь игрой сборной Украины на Евро-2020»

Наставник «сине-желтых» подвел итоги выступления своей команды на турнире

  • 04.07.2021 08:43
  • 1503 просмотра
  • 8 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Горжусь игрой сборной Украины на Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира украинская команда проиграла Англии со счетом 0:4.

«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо всем фанатам за потрясающую поддержку, это было очень важно на нашем пути. Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы внесли большой вклад в историю украинского футбола», — написал Шевченко.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Юрий Юрий
    online
      Юрий Юрий, 04.07.2021 09:15
    0
    Юрий Щербань, 04.07.2021 09:08
    Чем гордишся не игры не тактики не было вот с Англией поставил Зинченко в центр а он не опорник он слева играет почему не было опорника Степаненко ? И потом травма центрального защитника а выпустил Цыганкова на не нелюбимый фланг, и правильно фарт и обстоятенльства нам помогли а игра ужасная натужная и трусливая
    Англичане почувствовали эту трусливую игру, не видел шансов у Украины вообще, они ментально не готовы обыгрывать Англию.
    Ссылка
    Юрий Юрий
    online
      Юрий Юрий, 04.07.2021 09:13
    +1
    keegan, 04.07.2021 09:02
    Чему там гордиться,просто фортуна и стечение обстоятельств позволила нам пройти дальше,игры,желания,злости как не было таки нет! Просто уйдите в отставку
    Фортуна в футболе была всегда, а так молодцы. Провальная игра с Англией разочаровала. Надо было быть более раскованными в первом тайме, чтобы побеждать сборную такого класса. По Шапаренку можно сразу сказать он вышел проигрывать.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 09:12
    +1
    Тройная замена на 90-й минуте при счете 4-0 - это признак гениальности тренерского таланта.
    -
    А вообще в который раз убедился, что Шевченко - высокомерный, примитивный товарищ, повторяющий какие-то мантры про принципы, про тактику. Его напарник по нападению Филиппо Индзаги набирается тренерского таланта в Беневенто, Брешии в серии Б.
    -
    И только у нас тренерский опыт получают на уровне сборной Шевченко и Ротань, нулевые тренеры. Было бы круто увидеть Шевченко без Тассотти тренер какого-то клуба. Думаю больше 1 сезона не он не продержится.
    -
    Петраков, Фоменко, Григорчук, Маркевич, Вернидуб как специалисты сильнее Шевченка.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 04.07.2021 09:08
    0
    Молодці. Шкода, що Євро для нас закінчилось, але потрібно бути реалістами - ми не якась умовна збірна Італії. Тому 1/4 - велике досягнення, як на мене. У вісімці кращих в Європі на даний момент.
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 04.07.2021 09:08
    +3
    Чем гордишся не игры не тактики не было вот с Англией поставил Зинченко в центр а он не опорник он слева играет почему не было опорника Степаненко ? И потом травма центрального защитника а выпустил Цыганкова на не нелюбимый фланг, и правильно фарт и обстоятенльства нам помогли а игра ужасная натужная и трусливая
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 04.07.2021 09:07
    0
    Лучше бы сказал: Спасибо всем, кто хорошо работал.
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    GR-65
    online
      GR-65, 04.07.2021 09:04
    0
    Шева, ты был самым слабым звеном в сборной. Прощай!
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.07.2021 09:02
    0
    Чему там гордиться,просто фортуна и стечение обстоятельств позволила нам пройти дальше,игры,желания,злости как не было таки нет! Просто уйдите в отставку
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 04.07.2021 09:08
    +3
    Чем гордишся не игры не тактики не было вот с Англией поставил Зинченко в центр а он не опорник он слева играет почему не было опорника Степаненко ? И потом травма центрального защитника а выпустил Цыганкова на не нелюбимый фланг, и правильно фарт и обстоятенльства нам помогли а игра ужасная натужная и трусливая
    Ссылка
    Юрий Юрий
    online
      Юрий Юрий, 04.07.2021 09:13
    +1
    keegan, 04.07.2021 09:02
    Чему там гордиться,просто фортуна и стечение обстоятельств позволила нам пройти дальше,игры,желания,злости как не было таки нет! Просто уйдите в отставку
    Фортуна в футболе была всегда, а так молодцы. Провальная игра с Англией разочаровала. Надо было быть более раскованными в первом тайме, чтобы побеждать сборную такого класса. По Шапаренку можно сразу сказать он вышел проигрывать.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 09:12
    +1
    Тройная замена на 90-й минуте при счете 4-0 - это признак гениальности тренерского таланта.
    -
    А вообще в который раз убедился, что Шевченко - высокомерный, примитивный товарищ, повторяющий какие-то мантры про принципы, про тактику. Его напарник по нападению Филиппо Индзаги набирается тренерского таланта в Беневенто, Брешии в серии Б.
    -
    И только у нас тренерский опыт получают на уровне сборной Шевченко и Ротань, нулевые тренеры. Было бы круто увидеть Шевченко без Тассотти тренер какого-то клуба. Думаю больше 1 сезона не он не продержится.
    -
    Петраков, Фоменко, Григорчук, Маркевич, Вернидуб как специалисты сильнее Шевченка.
    Ссылка
    Юрий Юрий
    online
      Юрий Юрий, 04.07.2021 09:15
    0
    Юрий Щербань, 04.07.2021 09:08
    Чем гордишся не игры не тактики не было вот с Англией поставил Зинченко в центр а он не опорник он слева играет почему не было опорника Степаненко ? И потом травма центрального защитника а выпустил Цыганкова на не нелюбимый фланг, и правильно фарт и обстоятенльства нам помогли а игра ужасная натужная и трусливая
    Англичане почувствовали эту трусливую игру, не видел шансов у Украины вообще, они ментально не готовы обыгрывать Англию.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 04.07.2021 09:08
    0
    Молодці. Шкода, що Євро для нас закінчилось, але потрібно бути реалістами - ми не якась умовна збірна Італії. Тому 1/4 - велике досягнення, як на мене. У вісімці кращих в Європі на даний момент.
    Ссылка
    Слова набули нових значень
    online
      Слова набули нових значень, 04.07.2021 09:07
    0
    Лучше бы сказал: Спасибо всем, кто хорошо работал.
    Ссылка
    GR-65
    online
      GR-65, 04.07.2021 09:04
    0
    Шева, ты был самым слабым звеном в сборной. Прощай!
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 04.07.2021 09:02
    0
    Чему там гордиться,просто фортуна и стечение обстоятельств позволила нам пройти дальше,игры,желания,злости как не было таки нет! Просто уйдите в отставку
    Ссылка
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