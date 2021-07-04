Андрей ШЕВЧЕНКО: «Горжусь игрой сборной Украины на Евро-2020»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира украинская команда проиграла Англии со счетом 0:4.

«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо всем фанатам за потрясающую поддержку, это было очень важно на нашем пути. Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы внесли большой вклад в историю украинского футбола», — написал Шевченко.