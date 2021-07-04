Андрей ШЕВЧЕНКО: «Горжусь игрой сборной Украины на Евро-2020»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира украинская команда проиграла Англии со счетом 0:4.
«Вчера вечером мы встретились с сильной командой. Спасибо всем фанатам за потрясающую поддержку, это было очень важно на нашем пути. Горжусь игрой своей команды на Евро-2020. Вы внесли большой вклад в историю украинского футбола», — написал Шевченко.
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Источник — Instagram
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А вообще в который раз убедился, что Шевченко - высокомерный, примитивный товарищ, повторяющий какие-то мантры про принципы, про тактику. Его напарник по нападению Филиппо Индзаги набирается тренерского таланта в Беневенто, Брешии в серии Б.
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И только у нас тренерский опыт получают на уровне сборной Шевченко и Ротань, нулевые тренеры. Было бы круто увидеть Шевченко без Тассотти тренер какого-то клуба. Думаю больше 1 сезона не он не продержится.
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Петраков, Фоменко, Григорчук, Маркевич, Вернидуб как специалисты сильнее Шевченка.
-
А вообще в который раз убедился, что Шевченко - высокомерный, примитивный товарищ, повторяющий какие-то мантры про принципы, про тактику. Его напарник по нападению Филиппо Индзаги набирается тренерского таланта в Беневенто, Брешии в серии Б.
-
И только у нас тренерский опыт получают на уровне сборной Шевченко и Ротань, нулевые тренеры. Было бы круто увидеть Шевченко без Тассотти тренер какого-то клуба. Думаю больше 1 сезона не он не продержится.
-
Петраков, Фоменко, Григорчук, Маркевич, Вернидуб как специалисты сильнее Шевченка.
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