«Не видел такого избиения со времен боя с Кличко». Фьюри потроллил Украину

Английский боксер высмеял поражение «сине-желтых» от Англии в 1/4 финала Евро-2020 (0:4)

  • 04.07.2021 08:11
  • 2742 просмотра
  • 5 комментариев
«Не видел такого избиения со времен боя с Кличко». Фьюри потроллил Украину
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний английский боксер Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО), чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, прокомментировал разгромную победу сборной Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

«Я не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — написал Фьюри после матча.

28 ноября 2015 года Фьюри победил знаменитого украинского боксера Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у него титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    VVO
    online
      VVO, 04.07.2021 08:47
    -2
    New Zealander, 04.07.2021 08:42
    Реально жопа блин. Такой позор. Швейцария, Чехия, Венгрия, Дания, Швеция могут играть на равных из грандами. А мы позоримся. Лучше бы шведам минимально проиграли, чем так в четвертьфинале опозориться
    Краще не мати таких уболівальників як Ви, а ніж комусь програвати!
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 08:43
    -4
    Защита - проходной двор. Шо не навес то гол
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 04.07.2021 08:42
    -5
    Реально жопа блин. Такой позор. Швейцария, Чехия, Венгрия, Дания, Швеция могут играть на равных из грандами. А мы позоримся. Лучше бы шведам минимально проиграли, чем так в четвертьфинале опозориться
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 08:16
    +8
    Він дешо забув - у контракті на бій с Кличко був пункт реваншу, який він порушив, і прикидаючися психічно хворим, він двічи зірвав другий бій, чекаючи, поки Вова не домовиться з кимось ще
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    Barsa
      Barsa, 04.07.2021 08:14
    0
    Фьюри следил за всеми играми нагей команды?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.07.2021 08:16
    +8
    Він дешо забув - у контракті на бій с Кличко був пункт реваншу, який він порушив, і прикидаючися психічно хворим, він двічи зірвав другий бій, чекаючи, поки Вова не домовиться з кимось ще
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 04.07.2021 08:14
    0
    Фьюри следил за всеми играми нагей команды?
    Ссылка
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