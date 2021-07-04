«Не видел такого избиения со времен боя с Кличко». Фьюри потроллил Украину

32-летний английский боксер Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО), чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, прокомментировал разгромную победу сборной Англии над Украиной (4:0) в 1/4 финала Евро-2020.

«Я не видел такого избиения Украины с 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе», — написал Фьюри после матча.

28 ноября 2015 года Фьюри победил знаменитого украинского боксера Владимира Кличко единогласным решением судей, отобрав у него титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO, WBA и The Ring.