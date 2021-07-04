Гарри КЕЙН: «Хочу вывести сборную в финал Евро-2020»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от выступления на Евро-2020 после победы над Украиной (4:0) в 1/4 финала турнира.
«Конечно, нападающему всегда приятно забить в начале игры и помочь команде. Сейчас много говорят обо мне и о моей игре, но я просто хочу помогать команде, забивать голы и вести сборную вперед — надеюсь, в финал Евро-2020», — отметил Кейн.
В матче с Украиной Кейн отметился дублем.
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Источник — УЕФА
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