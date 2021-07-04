Юрий СЕМИН: «Украина переоценила себя — отсюда и жесткое поражение»

Бывший главный тренер киевского «Динамо», «Локомотива» и сборной России Юрий Семин прокомментировал поражение сборной Украины в матче 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«Неожиданными были быстрые голы, особенно в начале матча. Потом показалось, что сборная Украины выровняла игру. Реализация моментов у англичан на этом чемпионате Европы на самом высоком уровне — Гарри Кейн имеет момент и забивает его, как раз это и отличает большого мастера. На мой взгляд, Украина немножко переоценила себя, отсюда и такое достаточно жесткое поражение.

В составе сборной Англии можно отметить Гарри Кейна, который забивает голы в нужный момент. Что касается сборной Украины, мне сложно кого-то выделить, когда команда проигрывает с таким счетом», — считает Семин.