Артем ФРАНКОВ: «Просто больно. Мы не должны были позориться»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.
«Мне просто больно. Смотрю на тех, кто готов провозгласить гол при 0:4 выдающимся достижением, и не понимаю…
Бог мой, мы не должны были проигрывать Англии настолько крупно и позориться!», — написал Франков после матча.
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Источник — Telegram
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Надо тема, надо.
Хоть одну причину назовите, почему не должны были.
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