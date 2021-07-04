Артем ФРАНКОВ: «Просто больно. Мы не должны были позориться»

Специалист подвел итоги поражения сборной Украины от Англии в 1/4 финала Евро-2020 (0:4)

  • 04.07.2021 07:09
  • 1552 просмотра
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Просто больно. Мы не должны были позориться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Мне просто больно. Смотрю на тех, кто готов провозгласить гол при 0:4 выдающимся достижением, и не понимаю…

Бог мой, мы не должны были проигрывать Англии настолько крупно и позориться!», — написал Франков после матча.

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Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 04.07.2021 07:24
    0
    Всё логично,если нам забивают даже футбольные карлики,то 4 мяча от англичан,это очень хороший результат,обороны у нас фактически нет
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 04.07.2021 07:24
    -2
    Артем ФРАНКОВ: «Просто боляче. Ми не повинні були ганьбитися»
    ///////
    Надо тема, надо.
    Хоть одну причину назовите, почему не должны были.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.07.2021 07:24
    0
    Всё логично,если нам забивают даже футбольные карлики,то 4 мяча от англичан,это очень хороший результат,обороны у нас фактически нет
    Ссылка
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