Артем ФРАНКОВ: «Просто больно. Мы не должны были позориться»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Мне просто больно. Смотрю на тех, кто готов провозгласить гол при 0:4 выдающимся достижением, и не понимаю…

Бог мой, мы не должны были проигрывать Англии настолько крупно и позориться!», — написал Франков после матча.