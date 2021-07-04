ХЕНДЕРСОН: «В среду нам предстоит один из самых главных матчей в жизни»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон – про единство команді.

«Единство команды – это очень важно на турнирах. Ты уезжаешь надолго, при этом некоторые футболисты играют меньше, чем им хотелось бы. Парни, которые играют мало, держатся потрясающе. Вы же видите, как мы празднуем голы.

Это лучшая команда, которую я когда-либо видел на турнирах, и результат заслуженный. Мы должны играть также в ближайшие дни, в среду нам предстоит один из самых главных матчей в жизни, в котором нужно отдать абсолютно все силы, чтобы попытаться пробиться в финал».

В 1/4 финала чемпионата Европы сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.