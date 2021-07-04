ВИДЕО. Воспитанник Динамо продолжит карьеру в Казахстане

Украинский защитник Темур Парцвания подписал контракт с казахстанским «Жетысу».
Футболист является воспитанником киевского «Динамо» и в свое время выступал за украинские сборные разных возрастов.
В предыдущем сезоне Парцвания выступал за «Николаев», который испытывает проблемы с финансированием.
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Источник — Sport.ua
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